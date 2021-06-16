Барнаулец набил огромный портрет рэпера Моргенштерна на спине

Всего на работу потребовалось три сеанса по 6-7 часов. Фото: instagram.com/_draft.tat

Житель Барнаула стал первым человеком, набившим портрет Моргенштерна. Татуировка получилась очень масштабной - на всю спину. Кстати, сам рэпер не оставил такой поступок фаната незамеченным.

- Я предупреждал клиента, что в его сторону будет много хейта. Так и получилось – в комментариях многие не понимают, зачем бить такую огромную татуировку с изображением певца, - говорит татуировщик Кирилл.- Но он сказал, что ему очень нравится творчество Моргенштерна. Сделать тату решили на спине, так как на этом месте работа хорошо просматривается.

Кирилл своими руками нарисовал эскиз. Выполнен он в технике «Графика» черной краской. Всего на работу потребовалось три сеанса по 6-7 часов.

- Татуировка на спине – это очень больно, но оно того стоило, - добавил Кирилл.

Кстати, ожидая волну негатива, владелец «спины Моргенштерна» не пожелал светиться и озвучить свое имя. Фото с его тату было опубликовано в соцсетях анонимно.

В комментариях люди разделились на два лагеря: те, кто поддержал барнаульца за такой смелый шаг, и те, кто очень негативно отнесся к работе. Однако это можно объяснить больше негативом к творчеству рэпера…

- Мои соболезнования;

- Когда, действительно, напортачил;

- Интересно посмотреть на тебя, когда поймешь, что сделал;

- Жалко пацана.

Кстати, ранее татуировщик Кирилл уже делал татуировку с не менее спорным персонажем – рэпером Пашей Техником, который известен своим эпатажным поведением. Многие знают этого исполнителя по маске гориллы, в которой он нередко появлялся на сцене. Работа с его изображением выполнена так же – на спине. Вскоре барнаульский тату-мастер планирует еще один подобный проект, но имя звезды пока не раскрывает.

- После этой работы у меня добавилось достаточно много подписчиков. Получается, что из негатива вышел позитив. Вообще, я считаю, что люди зря так плохо относятся к Моргенштерну, ведь в каждом человеке есть что-то хорошее и что-то плохое. Алишер (настоящее имя исполнителя, прим. ред.), к примеру, направляет деньги нуждающимся детям, но люди проходят мимо этого факта, - подчеркнул тату-мастер.

Кстати, сам певец репостнул фото татуировки к себе в историю в инстаграме. По всей видимости, он остался доволен работой.

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