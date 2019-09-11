Преподаватель университета набил себе копию тату с мумии алтайского вождя

Преподаватель уральского университета Антон Кочнев набил у себя на руке копию татуировки вождя, мумию которого нашли в Горном Алтая в урочище Пазырык еще в 1949 году. О том, что она означает, мужчина рассказал корреспонденту «Комсомолки».

Антон Кочнев – кандидат исторических наук, преподаватель Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Он давно интересуется Пазырыкской культурой. Известно, что у многих найденных мумий этого периода были татуировки, которые неплохо сохранились.

Фото: https://www.instagram.com/step_from_hell/

- Изображения выполнены в так называемом скифо-сибирском «зверином» стиле. Они передают образы отдельных животных и сцены «терзания» - нападения хищников на копытных, - рассказывает Антон.

Фото: https://www.instagram.com/step_from_hell/

Татуировка, которую Антон Кочнев сделал себе, принадлежит вождю из второго Пазырыкского кургана, который жил 2,5 тысячи лет назад.

- В кургане находилось две мумии (мужчина и женщина) с богатым погребальным комплексом. Поэтому еще в древности этот курган был разграблен, а мумифицированные тела усопших были сильно изуродованы и изрублены. Оставшиеся фрагменты в кургане сохранились благодаря ледяной линзе, - добавил преподаватель.

Фото: https://www.instagram.com/step_from_hell/

Найденные тела изрубили грабители. Так было проще снять украшения. Голова мумии вождя была сильно деформирована от ударов чеканом, но были они нанесены до или после смерти – неизвестно. На момент гибели мужчине было 50-60 лет. Женщина, найденная с ним, принадлежала к высшему слою общества. Есть предположение, что она была задушена.

Значение тату

Что именно значит татуировка вождя – сказать сложно. Есть много теорий на этот счет.

- К сожалению, значение этой татуировки сложно интерпретировать со 100% гарантией. На татуировке изображены сцены терзаний хищниками своих жертв, а также грифоны в «жертвенных позах». Все это может свидетельствовать как об отсылках к шаманизму, так и об определенном «культе убийств», возможно, так изображали убитых врагов. Может быть, это являлось способом общения с миром духов или элементом привилегированных членов общества, или символом власти и силы, высокого статуса человека. Также это можно соотнести с обрядами инициации. Не стоит забывать, что татуировке 2,5 тысячи лет, и нам очень сложно сказать, какое реальное значение люди вкладывали в эти татуировки, - рассказывает Антон.

Фото: https://www.instagram.com/step_from_hell/

Историки выяснили, что татуировки мумий были «движущимися». То есть, их располагали на теле таким образом, что при сгибании локтя, к примеру, казалось, будто они движутся.

Фото: https://www.instagram.com/step_from_hell/

Зачем нужна такая тату

В университете Антон Кочнев преподает несколько предметов: «История России», «История международных отношении», «История Центральной Азии», «Терроризм в мировой политике» и «Глобальная безопасность». Педагогом он работает пять лет и уделяет огромное значение пропаганде науки. Вот и татуировку он набил, как сам говорит, ради вызова обществу.

- Данная задумка - своеобразный вызов. Цель проекта - это популяризация науки и исторической реконструкции. Она мне показалась наиболее интересной с визуальной точки зрения. Кроме того, она довольно хорошо сохранилась на мумии и есть ее качественные прорисовки. Я думаю, что для дальнейшего успешного развития человеческого социума нам нужно делать акцент именно на науке, отказавшись от средневековых догм, верований и суеверий. Критическое мышление и рационализм - это единственный вариант успешного развития людей, - подчеркнул историк.

Фото: https://www.instagram.com/step_from_hell/

Мистика

Набить такую масштабную татуировку Антон доверил начинающему мастеру. И по его словам, девушка справилась на «отлично».

- Я обратился к начинающему мастеру, это был ее первый крупный проект, и она им очень загорелась. Для меня было важно, чтобы для мастера это была не рутинная работа, а проект, которым он горит. Справилась она с задачей прекрасно. Мы работали в несколько сеансов, каждый по 8-10 часов. Всего около 30 часов работы, - пояснил он.

Фото: https://www.instagram.com/step_from_hell/

Кроме того, перед сеансом начали происходить необычные, даже мистические вещи. Например, у тату-мастера накануне сам по себе упал на кухне чайник, а на остановке в зеркало за ней врезался голубь. Антон, конечно, смеется и не верит, что это связано с какими-то высшими силами, но девушка уж очень впечатлилась происходящим.

- Меня накануне сеанса осыпала проклятиями какая-то местная сумасшедшая, из-за того, что я не хотел слушать ее бредни про конец света, - шутит Антон.

Кстати

Ранее Антон Кочнев уже попадал в поле зрения публики, когда поддержал флешмоб #учителятожелюди. Он опубликовал фото с голым торсом. Напомним, поводом флешмоба послужила история с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой - женщину осудили за фото в купальнике.