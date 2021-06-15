Следком возбудил дело после гибели троих детей на пожаре в алтайском селе

В доме проживала многодетная семья
Фото: СУ СК по Республике Алтай
Алтайские следователи возбудили уголовное дело после гибели троих малолетних детей на пожаре. Как уточнили в республиканском следкоме, малыши были дома без присмотра взрослых.
По данным следкома, днем 14 июня в одном из частных домов в селе Анос Чемальского района, где проживала многодетная семья, произошел пожар. На месте ЧП были найдены тела детей 2015, 2017 и 2019 года рождения. Предварительно установлено, что возгорание началось на кухне из-за неправильной эксплуатации электроприборов. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
В доме проживала многодетная семья
Фото: СУ СК по Республике Алтай
- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе опытных сотрудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай, которые осуществляют осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в управлении.
В доме проживала многодетная семья
Фото: СУ СК по Республике Алтай
Ранее источник «Комсомолки» рассказал, что здание было деревянным, поэтому огонь быстро распространился по строению. Ситуацию осложнило и то, что расстояние от ближайшего пожарного подразделения составило около 20 километров – на дорогу у спасателей ушло около 20 минут, а, как известно, при пожаре важна каждая минута...
В доме проживала многодетная семья
Фото: СУ СК по Республике Алтай
В доме проживала многодетная семья
Фото: СУ СК по Республике Алтай
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