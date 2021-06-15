Туристы возмущены платным пропуском к главным достопримечательностям на Алтае

Гейзерное озеро близ села Акташ. Фото: Марина Колотовкина

С каждым годом на Алтай стекаются туристы из разных уголков России. Отдыхающие должны знать, что не все красоты Горного Алтая можно посмотреть бесплатно. Причем в некоторых случаях, как оказалось, территорию огораживают незаконно, чтобы, по всей видимости, нажиться за турсезон. Рассказываем, сколько денег просят за проход к главным туробъектам во время отдыха, и что делать, если не хотите платить.

Ты не пройдешь

- С этого года по решению Чибитского сельского поселения перекрыли дорогу к Уларским водопадам, расположенным перед Чибитом. Буквально сразу за мостом через Чую дорога перекрыта. Предлагают идти до водопадов пешком: до первого 4 км, до второго - еще столько же. А потом обратно 8 км. Либо можно заплатить за УАЗик. Стоимость такого удовольствия - 1000 рублей до первого водопада и еще плюс 1000 рублей до второго, - рассказывают туристы в паблике «Барнаул 22».

К слову, некоторые туристы даже пытались обратиться в Минприроды Республики Алтай, чтобы решить ситуацию. Там ответили, что если у территории есть частный собственник, то он вправе требовать деньги за проход или проезд по своей земле. Однако он обязан предоставить все подтверждающие документы и выдать чек.

- Также дорогу можно перекрывать, если есть альтернативный путь. В иных случаях действия незаконны и надо обращаться в администрацию сельского поселения или в правоохранительные органы, - отмечают туристы.

Кстати, берут деньги и за проход к озеру Ая. Сейчас, к примеру, за одного взрослого человека просят 700 рублей в будни и 800 рублей в выходные, а для детей 600-700 рублей соответственно. Песок там, наверно, золотой. Как рассказала «Комсомолке» директор одного из турагентств Анастасия Дубровина, это незаконно.

- Доступ к водоёму по водному кодексу должен быть свободным, - рассказала она.

Но на озере есть и бесплатный пляж. Так что кто ищет – тот найдет.

Еще одно проблемное место - Кызыл-Чин или Марс. Он не так давно стал излюбленным местом для туристов, но горе-предприниматели уже успели поставить там забор и перекопать дорогу, чтобы не проехали легковушки. Стоимость прохода составляет 300 рублей.

Наконец, туристам придется заплатить и за проход к Гейзерному озеру. В настоящее время цена билета составляет 50 рублей, но не исключено, что цену поднимут из-за наплыва туриста.

А что делать, если не дают чек, да и в целом платить не особо-то хочется?

- По моему мнению, в целях безопасности нужно смотреть на поведение «кассиров», так как даже у нас была ситуация пару лет назад, когда угрожали проколоть колеса на машине и так далее. Если вы понимаете, что сбор незаконный, то либо обращайтесь к участковому, либо просите документы – обычно они сразу пропускают без денег, - поделилась Анастасия Дубровина.

Где еще платно?

- Озеро Бирюзовая Катунь - 400 рублей для взрослых, бесплатно для детей ростом до 120 см;

- Озеро развлекательного комплекса «Рублевка» - 700 рублей0 для взрослых и 400 рублей для детей с трех до семи лет;

- Проезд по мосту Бирюзовая Катунь - 100 рублей для легковых машин;

- Подъемник ГК «Манжерок» - 600 рублей для взрослых и 400 рублей для детей с шести до 12 лет, 350 рублей для пенсионеров;

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