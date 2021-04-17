Отдых на Алтае в 2021 году: где отдохнуть и что посмотреть

Отдых на Алтае - 2021. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Уже на майские праздники на Алтае ожидают наплыв туристов из-за отмены авиасообщения с Турцией. Пока места на турбазах есть, но по аналогии с прошлым годом, когда Алтай стал одним из самых востребованных направлений в России, бронировать их нужно начинать уже сейчас. К тому же Алтай входит в программу кэшбэка за отдыха в России. Чтобы вы могли спланировать свой отдых, рассказываем, куда поехать, что посмотреть и где с пользой провести время в Алтайском крае и Республике Алтай в 2021 году.

Цены на жилье на Алтае

В целом цены в этом году не сильно отличаются от прошлогодних.

- У нас стоимость проживания поднялась всего на 50 рублей, но связано это не с ожиданием от лета или особенностями прошлого года, когда мы из-за пандемии длительное время не могли работать, а с тем, что у нас включен завтрак в стоимость услуг, а цены на продукты существенно выросли, - рассказала директор турбазы «Высотник» из Усть-Коксинского района Галина Лебедева.

В других случаях повышение цен объясняется увеличением качества сервиса. В прошлом году регион оказался не готов к «новому» российскому туристу с более высокими требованиями к уровню сервиса. На днях глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что регион готов принять «повышенный контингент отдыхающих».

- Коттедж у нас теперь стоит 8600 рублей, это на 600 рублей дороже. Двухместные номера подорожали на 1100 рублей. Но это связано с тем, что мы теперь предоставляем завтраки, раньше питание включено не было, а теперь по утрам будет шведский стол. Получается, что в целом проживание выросло где-то на 400 рублей, все остальное – это питание, - рассказала администратор турбазы «Славных» .

Сейчас в Республике Алтай работают 910 турбаз и отелей. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Самый популярный район для посещения в Республике Алтай – Чемальский. Здесь находится множество местных достопримечательностей – Катунская ГЭС, национальный музей, остров Патмос, Долина Духов и т.д.

Сейчас в Республике Алтай работают 910 турбаз и отелей. Средняя стоимость путевки по Алтаю, по данным регионального правительства, составляет от 25 тысяч рублей за 7 дней.

Цветение маральника

В конце апреля – начале мая на Алтае цветет маральник. На пару недель горы вспыхивают лилово-розовым огнем, течет бурлящая Катунь и воздух такой пронзительно свежий, что хочется дышать. И с каждым выдохом из тебя уходит стресс. Для того, чтобы посмотреть на маральник, отправляйтесь в Кош-Агачский район – там традиционно теплее и солнечнее, чем в других районах, поэтому и цвета горы набирают больше.

- Увидеть маральник можно, проехав по Чуйскому тракту. По дороге минуем обзорную площадку перевала Чике-Таман. Только представьте, с высоты птичьего полета открывается вид на зеленеющую долину в обрамлении гор. Больше всего маральника можно увидеть недалеко от поселка Купчегень. Проезжаете от него в сторону Монголии 10-15 км, и горы усыпаны цветами. Попутно здесь можно посмотреть на слияние рек Чуи и Катуни. Если вы не готовы забираться так далеко, есть еще одна площадка для обзора цветущего маральника рядом с поселком Куюс недалеко от Чемала, но там обычно собирается много народу, - советует алтайский гид Иван Костюк.

Маральник Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, 1 мая планируется большой праздник – «Цветение маральника». Он состоится на территории комплекса «Бирюзовая Катунь». Праздник входит в ТОП-3 весенних событий у туристов России.

- К празднику приурочена большая экскурсионная программа праздника, который завершает международный туристский форум VISIT ALTAI и открывает летний туристический сезон. Планируется красочный парад и экскурсии к местам цветения маральника. На открытой сцене выступают популярные группы и театры моды, ремесленники проводят мастер-классы в ярмарочных рядах. Работают анимационные площадки, гостей праздника поднимают на воздушном шаре и приглашают на спортивные состязания, - рассказали в Алтайтурцентре.

Туроператоры предлагают на цветение маральника 3-дневные туры с экскурсиями пешими прогулками, питанием и размещением. Цена вопроса около 19 тыс. рублей.

Отдых в санаториях Белокурихи летом - 2021

Здравница алтайской Белокурихи славится на всю страну еще с советского времени, когда ей был присвоен статус всесоюзной. С тех пор лечебно-курортная инфраструктура только усилила свои позиции. Сейчас это комплекс санаториев для лечения и отдыха, наполняемость которых составляет 100% круглый год. Сюда едут ради радоновых источников, целебных грязей и особенных процедур из пантовых ванн. Здесь трудятся одни из лучших врачей региона.

Сейчас это комплекс санаториев для лечения и отдыха, наполняемость которых составляет 100% круглый год. Фото: Олег УКЛАДОВ

Особой популярностью в 2021 году в Белокурихе пользуется реабилитация после перенесенного коронавируса.

- Курсы процедур приводят в норму функции дыхания, улучшают способность бронхов к самоочищению, предотвращают развитие фиброза легких и дыхательной недостаточности, восстанавливают полноценное насыщение крови кислородом, ускоряют адаптацию к физическим нагрузкам, - рассказали в АО «Курорт Белокуриха».

Кроме того, программа постковидной реабилитации подразумевает коррекцию последствия приема антибиотиков, восстанавливают сердечно-сосудистую систему. Такой отдых и лечение помогают восстановить психо-эмоциональное состояние и быстрее вернуться к обычной жизни.

Цены по сравнению с прошлым годом в санаториях выросли незначительно – меньше роста уровня инфляции. Например, программа реабилитации после ковида будет стоить порядка 4 тыс. рублей в сутки. В стоимость входит 9 различных процедур, диагностика, проживание, питание и досуг. Путевка на 12 дней обойдется в 48 тысяч рублей.

Активный отдых на Алтае

Активный отдых на Алтае есть на любой вкус и кошелек. Если у вас совсем немного времени, есть масса программ от одного дня, например, можно спуститься в Тавдинские пещеры, с которыми связаны легенды о кладах и спрятанном золоте Колчака. Практически в каждом селе местные жители организуют прогулки верхом. Но помните, что местные лошади своенравны, поэтому предварительно перед поездкой лучше взять несколько уроков верховой езды – и, конечно, не забывайте про безопасность, используйте шлемы и обувь, которая в случае чего, не застрянет в стремени. Средняя стоимость конной прогулки – от 400 рублей.

В мае-начале июня местные фирмы водят туры на гору Бабырган – это первая вершина, которую мы видим при въезде в Республику Алтай. Так, 3-дневный маршрут с предоставлением группового снаряжение и 3-хразовы питанием будет стоить около 6 тыс. рублей.

Май-июнь – время с максимальной клещевой активностью. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Бабырган высотой 1008 метров, программа доступна каждому, кто любит активные походы и может пройти с рюкзаком около трех часов. Маршрут технически несложный, - рассказывает руководитель турфиры Open Altai Екатерина Савкова.

Внимание! Май-июнь – время с максимальной клещевой активностью. Прививка, страховка, репелленты помогут защититься. В остальное время клещей почти нет.

Если вам больше по душе ленивый «пляжный» отдых, то смело подбирайте себе турбазу в месте поживописнее, гуляйте, дышите воздухом и наслаждайтесь отдыхом. Попутно вам предложат массу развлечений, начиная от массажа гречкой, камнями и заканчивая целебным сном на пчелиных ульях. Это, к слову сказать, ноу-хау местного жителя, которое пользуется большой популярностью – пчелы мирно жужжат под вами, звуковые вибрации успокаивают и исцеляют истерзанную спешкой душу городского жителя.

- Пасека - это природная здравница. Здесь и ароматерапия, и дегустации, чтобы люди могли попробовать мед, прополис, пергу, маточное молочко, на чай на травах. У нас есть наблюдательные ульи, чтобы посмотреть, как вообще живут пчелы, - рассказывает известный пасечник из села Целинное Алтайского края Юрий Богуславский.

Один час интенсивного времяпрепровождения на пасеке обойдется примерно 500 рублей с человека.

Восхождение на Белуху

Легендарная гора Белуха – высочайшая точка Сибири. Технически сложное восхождение, капризная погода и невероятные виды привлекают альпинистов со всего мира. Туристический сезон в этом районе официально начинается во второй половине июня, но первые туристы есть и в начале месяца. Особой популярностью здесь пользуется трекинговые маршруты к подножью этой горы. Но имейте в виду, на полноценный тур вам понадобится 10-12 дней. Примерная стоимость составляет 55-60 тыс. рублей.

Путь к вершине Белухи. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Важно!

В 2021 году вопрос с восхождениями пока остается в подвешенном состоянии из-за проблемы пересечения границы – маршрут к вершине проходит через границу сопредельного государства. Сейчас Россия и Казахстан пытаются договориться и выработать устраивающие всех условия, а дело находится на контроле у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Несмотря на это, бронирование на летние программы восхождения уже идут полным ходом.