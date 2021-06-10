Заморозки до -1 градуса: похолодание накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае 10 июня.
Фото: Дарья САВЕНКО
В ночь на 11 июня местами в северо-восточных и предгорных районах Алатйсокго края на почве возможны заморозки до -1 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.
По информации синоптиков, ночью 11 июня местами в предгорьях пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Днем в пятницу, 11 июня, в Алтайском крае столбик термометра покажет +19...+24 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Важно!
В региональном управлении МЧС напоминают, что во время похолодания многие вновь будут активно использовать печное отопление, обогревательные приборы. В ведомстве призывают обращаться внимание на соблюдение правил пожарной безопасности.
Во избежание возгораний в домах и квартирах нужно соблюдать простые правила:
– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы,
– не допускать перекала печи,
– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами,
– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов,
– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания,
– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
В случае пожара следует звонить по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.
Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой будет погода в июне в Алтайском крае.
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