Заморозки до -1 градуса: похолодание накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае 10 июня. Фото: Дарья САВЕНКО

В ночь на 11 июня местами в северо-восточных и предгорных районах Алатйсокго края на почве возможны заморозки до -1 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, ночью 11 июня местами в предгорьях пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в пятницу, 11 июня, в Алтайском крае столбик термометра покажет +19...+24 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Важно!

В региональном управлении МЧС напоминают, что во время похолодания многие вновь будут активно использовать печное отопление, обогревательные приборы. В ведомстве призывают обращаться внимание на соблюдение правил пожарной безопасности.

Во избежание возгораний в домах и квартирах нужно соблюдать простые правила:

– не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы,

– не допускать перекала печи,

– не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами,

– не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов,

– использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания,

– не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

В случае пожара следует звонить по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой будет погода в июне в Алтайском крае.

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