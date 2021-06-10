День России 12 июня 2021 года в Барнауле: программа мероприятий

12 июня на площади Сахарова прогремит салют. Фото: Олег УКЛАДОВ

В честь Дня России 12 июня 2021 года в Барнауле горожан вновь ждут длинные выходные. Нерабочими объявлены 12, 13, и 14 июня. Как отметят праздник в краевой столице и куда можно сходить – в материале «КП».

Концерт на Сахарова и салют

12 июня, 15.00 часов

Пл. Сахарова

На уличной сцене города на площади Сахарова начнется праздничное мероприятие «Барнаул, ты частица России». Гостей ждут выступления творческих коллективов города, концерт Барнаульского духового оркестра.

Также праздничные программы подготовят в каждом из пяти районов Барнаула.

Завершится праздничный день салютом на площади Сахарова в 22.30.

Вход свободный.

Фестиваль уличного кино

12 июня, 16.00 часов

Парк «Арлекино», ул. Георгия Исакова, 149А

В парке покажут короткометражное кино на большом экране.

Будут представлены:

– «Доброе кино» - 6 короткометражек о любви к родителям, соседям и животным.

– «Топ-7» - короткометражки, получившие максимальные оценки зрителей фестиваля за последние годы.

Вход свободный.

Выставка оружия и ярмарка

12 июня, 12.30 часов

Парк «Арлекино», ул. Георгия Исакова, 149А

На сцене парка состоится концертная программа. Для горожан выступят творческие коллективы города. Также посетителей ждут выставка казачьего оружия от Алтайского войскового казачьего округа и ярмарка изделий ручной работы!

Вход свободный.

Большой салют красками Холи

12 июня, 12.00

Парк «Центральный», пр. Социалистический, 11

В парке «Центральный» состоится большой салют с красками Холи. Также для посетителей выступят творческие коллективы города и состоится концерт барнаульского духового оркестра.

Открытие стрит-арт фестиваля O2 FEST

12 июня, 15.00

Парк «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128

В парке стартует стрит-арта «O2 FEST», в рамках которого откроют арт-объект «Wave», который по словам создателей, станет центром притяжения и любимым местом для отдыха в городе. Также прямо при зрителях стрит-арт распишут амфитеатр.

Праздничный концерт в парке

12 июня, 12.00

Парк «Лесная сказка», ул Энтузиастов, 12

В парке на сцене проведут праздничную программу, посвящённую Дню России!

Вход свободный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первые часы после смерти. Алтайский театр драмы показал «Интуицию», поставленную Хабенским

Спектакль создан специально к 100-летию театра (подробнее)