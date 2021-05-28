Первые часы после смерти. Алтайский театр драмы показал «Интуицию», поставленную Хабенским

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

«Интуиция» – пьеса о первых часах на том свете. «Что останется после меня?» - главный вопрос, который волнует душу, открывшую дверь, над которой ярко-красным горит табличка «выхода нет».

Спектакль состоит из монологов разных людей, которые только что умерли. Попал в ДТП, умерла во время операции по увеличению груди, скончался во время секса (как и мечтал), застрелили… Каждый ушел из мира живых по-разному, но у все с собой унесли сожаления о том, что не успели: не сходил в Третьяковку, не выложил свой трек, не сказал важные слова. Шанса вернуться больше нет. Ну, если только совсем маленький. Иногда в «системе» открывается окно, и человека могут вернуть на день назад, чтобы он успел наверстать упущенное. В конечном счете, он все равно умрет, иначе мировой порядок будет нарушен, однако на том свете ему будет легче без сожалений. Проблема в том, сможет ли понять, зачем вернулся в земной мир, послушает ли он свою интуицию? Зрителю на суд представляется 15 судеб и нужно выбрать, кто из них достоен попасть обратно, чтобы вернуться в загробный мир, так сказать, налегке.

Премьера спектакля «Интуиция» по тексту Александра Цыпкина состоялась в Барнауле 27 мая. Также постановку покажут в краевом театре драмы 28, 29 мая. Соавтором идеи и художественным руководителем спектакля является народный артист России Константин Хабенский.

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

– Мы сделали свою историю, но она нуждается в вашем дыхании. В ваших эмоциях, в вашей энергии, – сказал Хабенский. – Премьера, можно сказать, мировая, потому что нигде это не идет, а в этом театре будет впервые. Если постановка будет востребована зрителями, то история интуиции пойдет дальше по стране, а там, чем черт не шутит, может и по миру.

«Интуиция» была задумана и написана специально в соавторстве с Константином Хабенским в честь 100-летия краевого театра драмы, который отметят в ноябре 2021 года.

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль "Интуиция". Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Константин Хабенский и Виктор Томенко посмотрели премьерный спектакль в алтайском драмтеатре

Глава региона также рассказал о главных театральных планах края на год (подробнее)