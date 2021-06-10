На Алтае будут штрафовать за курение вейпов

Для граждан предлагают установить штраф в размере от 500 до 1500 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае установят ответственность за курение вейпов в некоторых общественных местах. Соответствующие изменения в региональный закон депутаты АКЗС планируют рассмотреть на сессии 18 июня, пишет пресс-служба регионального заксобрания.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края». В итоге будет предусмотрена ответственность за курение электронных сигарет, вейпов, кальянов в тех местах, где употребление табачных изделий запрещено краевым законом.

Для граждан предлагают установить штраф в размере от 500 до 1500 рублей за курение, употребление кальянов или вейпов.

– Таким образом, региональные законодатели предлагают подкрепить соответствующей санкцией запрет, содержащийся в другом краевом законе «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территории Алтайского края», – отметили в АКЗС.

Где нельзя курить в Алтайском крае:

С октября 2020 года в крае запрещено курение и потребление никотинсодержащей продукции в следующих местах:

– парках, скверах и набережных (за исключением специально отведенных мест), на остановках общественного транспорта

–подземных и надземных пешеходных переходах;

– местах проведения публичных мероприятий (культурно-зрелищных, театрально-концертных, спортивных, общественно-политических) на открытом воздухе во время их проведения;

– местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входов (крылец) в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.

Кроме того, основные запреты установлены на уровне страны. Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, в частности, запрещено на территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, спорта, органов по делам молодежи. Полный список запретов можно найти на этой странице.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия входит в число самых «курящих» стран мира, многие пробуют сигареты в совсем юном возрасте. Алтайские врачи рассказали, как можно избавиться от вредной привычки и почему некоторым лучше сразу обратиться за профессиональной помощью. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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