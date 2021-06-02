Алтайские врачи рассказали, как бросить курить

В России в целом за пять лет потребление табака уменьшилось на 14% Фото: Олег УКЛАДОВ

Россия входит в число самых «курящих» стран мира, многие пробуют сигареты в совсем юном возрасте. На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню без табака, алтайские врачи рассказали, как можно избавиться от вредной привычки и почему некоторым лучше сразу обратиться за профессиональной помощью.

Показательная статистика

Эксперты отмечают, что благодаря антитабачным ограничениям в России в два раза снизилось число несовершеннолетних курильщиков. В целом за пять лет потребление табака уменьшилось на 14%. Однако радикального снижения числа курильщиков пока не произошло, поэтому врачи признаются, что предстоит большая работа.

По статистике, около 30% россиян – курящие. Мужчины злоупотребляют этой вредной привычкой в 4 раза чаще, чем женщины.

– Никотиновая зависимость, особенно когда она сопровождается длительным стажем потребления – серьезное заболевание. Трое из четырех курильщиков, которые злоупотребляют вредной привычкой много лет, умирают в трудоспособном возрасте от разных заболеваний, – сердечно-сосудистых, онкологических, и других. Они доставляют урон нервной системе, вызывая состояние никотиновой зависимости, – сказал Андрей Иванов, главный внештатный нарколог минздрава края.

Брошюра против курения. Фото: минздрав Алтайского края

Чаще всего люди начинают курить за компанию или из любопытства. К счастью, если раньше в первый раз сигарету пробовали в возрасте 10 лет, то сейчас согласно статистике, это происходит в 13 лет. Через некоторые время многие курильщики попадают на больничные койки.

– Я работаю более 30 лет и лечу больных с раком легкого. Большая часть пациентов – заядлые курильщики. Многие пытаются оправдываться и говорят: «У меня дед курил до 100 лет, а другой не курил и все равно заболел». И такое, конечно, бывает, но 90% всех больных раком легкого — курильщики, – отметил Александр Агеев, заведующий торакальным отделением краевого онкологического диспансера.

Каждый год в медучреждение поступает 1,5 тыс. первичных больных.

Как избавиться от вредной привычки

Врачи подчеркнули, что, прежде всего, нужно сильно захотеть и четко определить цель, понять, зачем нужно бросить курить. Важно не откладывать на будущее, а сразу же начать решать проблему.

Есть два варианта: либо бросать, постепенно уменьшая число сигарет, или же отказаться от них полностью сразу. Последний вариант особенно подойдет тем, кто попробовал сигареты не так давно.

Бросающим курить нужно постараться вести здоровый образ жизни, часто гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, правильно питаться. Кроме того, следует избегать курящих компаний и выбросить все сигареты, чтобы не было никаких соблазнов.

Профессиональная помощь

По словам врачей, для того, чтобы бросить курить, некоторым людям требуется помощь специалистов, потому что не хватает собственной силы воли. В этом нет ничего постыдного и не нужно стесняться такой поддержки.

Для того, чтобы бросить курить, некоторым людям требуется помощь специалистов. Фото: минздрав Алтайского края

Во всех районах Алтайского края принимают психиатры-наркологи, туда может обратиться каждый. Там же есть психологи, прием лекарств совмещают с разговорами, укреплением мотивации для того, чтобы окончательно бросить курить. Телефон доверия краевого наркологического диспансера: (3852) 63−61−15. Звонки принимают в дневные часы.

– В наркологический диспансер обращаются люди с серьезной табачной зависимостью, те, кто не может справиться сам. В 50% случаев пациенты избавляются от привычки курить в течение полугода-года, – отметил Андрей Иванов.

При этом он добавил, что некоторые курильщики иногда возвращаются к вредной привычке, поэтому важно не переставать контролировать себя.