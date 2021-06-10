На Алтае пожарные вывели из горящего дома растерявшуюся мать с ребенком

Будучи на посту, лейтенанты полиции Владимир Трышканов и Алексей Сухих увидели дым в одном из домов. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай инспекторы ДПС спасли людей во время пожара. Инцидент произошел 4 июня во время патрулирования дороги в селе Соузга Майминского района.

Будучи на посту, лейтенанты полиции Владимир Трышканов и Алексей Сухих увидели дым в одном из домов. Они тут же вызвали пожарных, а сами скорее поспешили к горящему зданию. Пламя полыхало на первом этаже.

– Разбив окно, они проникли внутрь, чтобы проверить, нет ли в горящем помещении людей. Убедившись, что на первом этаже никого нет, инспекторы ДПС покинули здание. На второй этаж вела отдельная лестница, поднявшись по которой сотрудники стали стучать в дверь. Как выяснилось, наверху, в жилом помещении, в тот момент находилась хозяйка магазина с дочерью-подростком, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

К тому времени языки пламени уже облизывали потолок на первом этаже, постепенно добираясь до комнаты, где спала хозяйка дома с дочерью-подростком. Женщина с ребенком проснулись от треска деревянных перекрытий и сработавшей сигнализации, но мать просто побоялась выходить на улицу.

Благодаря действиям полицейских женщина с ребенком остались живы и не пострадали. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

– У женщины был шок. Ей непонятно было, что происходит, – объясняет лейтенант полиции Алексей Сухих.

– Наша главная задача – чтобы люди не пострадали, – отмечает лейтенант Владимир Трышканов. – Мы их вывели, отвели на безопасное расстояние от очага возгорания, а затем перекрыли газ и обесточили здание.

Благодаря их действиям женщина с ребенком остались живы и не пострадали, а пламя быстро ликвидировали.

– Большое спасибо полицейским и пожарным, – благодарит хозяйка дома. – Все работали очень быстро и слаженно. Если бы не они, здания как такового бы не осталось и неизвестно, что было бы со мной и ребенком.

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