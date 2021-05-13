Перелез через балкон и запрыгнул в окно: в Барнауле полицейский спас малыша, который гулял по подоконнику 3 этажа

Мать мальчика пришла домой только через час после инцидента. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Только благодаря неравнодушию прохожих и смелости полицейских эта история не закончилась трагедией. В Барнауле малыш чуть было не выпал из окна на третьем этаже. Инцидент произошел 30 апреля по адресу ул. Антона Петрова, 202. Прохожие заметили маленького мальчика, который в одной маечке высовывался из окна и выходил на подоконник. Была надежда, что родители малыша просто находятся в другой комнате, но на домофон в квартире никто не отвечал, дверь не открывали. Стало понятно, что ребенок в доме совершенно и один в любой момент может сорваться вниз.

Запрыгнул в окно через балкон

Прохожие вызвали полицию, а сами тем временем растянули под окном покрывало. На место происшествия был направлен ближайший экипаж в составе прапорщика полиции Андрея Панамарёва и старшего сержанта полиции Дениса Медникова. Поскольку существовала реальная угроза жизни ребенка, полицейские не стали дожидаться прибытия других экстренных служб.

– Мой напарник остался с очевидцами, а я поднялся на третий этаж в подъезд, – рассказывает Андрей Панамарев пресс-службе регионального МВД. – Постучался в квартиру к соседям, через окно пролез на балкон, а с балкона в открытое окно, где сидел ребенка. Взяв его на руки, спустился в квартиру, после чего передал сотрудникам скорой помощи ребенка на осмотр.

Прапорщик полиции Андрей Панамарёв и старший сержант полиции Денис Медников. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Прохожие с замиранием сердца наблюдали за действиями полицейского и стоящим на краю окна ребенком, боясь, что кто-то из них в любой момент может упасть.

– Полицейский действительно совершил героический поступок. Ни минуты не раздумывая, он сначала перелез из соседнего окна на балкон, попытался открыть дверь – не вышло... И он решает с балкона шагать в это окно, а там расстояние приличное! Он реально мог запросто сорваться, но все получилось! Как же здорово, что такие герои есть! Спасибо вам большое за спасенного малыша! – рассказала в паблике «Barnaul 22» Юлия Никишина.

– От лица участвующих в этой ситуации, хочу поблагодарить полицейского, который прополз два пролета и запрыгнул в окно. Было бы здорово, если бы его наградили, – Саша Чижевский.

Мать пришла только через час

После выяснилось, что семья ребенка состоит на учете. Мать мальчика пришла домой только через час после инцидента. Так как санитарное состояние квартиры на момент проверки было крайне неудовлетворительным, органы опеки на время поместили малыша в специализированный Дом ребенка.

Спустя несколько дней после инцидента полицейские приехали навестить мальчика. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Спустя несколько дней полицейские приехали туда, чтобы навестить мальчика и подарили ему игрушечный полицейский мотоцикл, вертолет и машину. Плюсом ко всему ему дали возможность посидеть в настоящей полицейской машине, потыкать кнопки на приборной панели, поиграться с радиостанцией и покрутить руль.

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