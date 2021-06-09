Бесправный «поцелуй». В центре Барнаула столкнулись Nissan и Toyota

Скриншот видео с vk.com/incident22

Вечером 8 июня на перекрестке улицы Брестской и Ленинского проспекта (в районе дома 78) столкнулись Toyota RAV и Nissan Almera. Когда приехавшие на место инспекторы попросили предъявить документы, выяснилось, что оба участника ДТП не имели права управления транспортными средствами.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, за рулем Toyota сидела девушка 2002 года рождения, не получавшая прав вообще, а Nissan управлял мужчина 1982 года рождения с просроченными правами. Восемнадцатилетняя автохулиганка, не сдававшая еще экзамен на азы дорожного движения, не уступила дорогу. Именно ее, предварительно, и называют виновницей аварии. Ну, а мужчина, не успевший продлить свои права, возможно, и тут не успел сориентироваться

- В результате ДТП водители не пострадали, повреждения получили только автомобили, - рассказали в отдел пропаганды ГИБДД.

Судя по фотографиям и видео, появившимся в группе Инцидент Барнаул, повреждения впечатляющие. У Nissan задняя часть практически превратилась в хлам.

Из комментариев к новости:

«У «альмера» морда целая, у «рав» зад целый. Их теперь склеить, и будет «альмерав» или «равальмера».

«Тут на пару дней просрочил техосмотр, неприятно уже, а молодняк вообще без прав гоняет... уже норма».

«Орлята учатся летать, с дивана прямо на кровать».

«Да всё это апогей! Они даже о «водительском» не заморочились. Ребята из ДПС, оставляем камеры включёнными и расходимся».

«Замечательно, оба без прав, куда мы катимся».

«Блин, у нас что, все без прав ездят??? Как так???»

В отношении обоих нарушителей полицейские оформили протоколы по статье 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». По закону, сумма штрафа - от 5 до 15 тысяч рублей.

Других подробностей происшествия полицейские не рассказали, заметив, что инспекторы, дежурившие накануне, сейчас отсыпаются. Добавили при этом, что дисциплинированных водителей с правами в городе все же больше.

Напомним, что за два дня до этого происшествия в краевой столице 22-летний парень, управляя автомобилем Lexus, врезался в столб. 24-летний пассажир погиб, сам виновник аварии доставлен в больницу. Водитель также не имел прав и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.