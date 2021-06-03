Список маршрутов в Барнауле, где подорожает проезд: цены вырастут до 30 рублей

Повышать цены начнут с 7 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

Перевозчики заявили о намерении поднять цены на 12 маршрутах уже в июне. Повышение планируется произвести с 7 по 21 июня, в зависимости от маршрута. Об этом сообщили в мэрии.

До 26 рублей проезд подорожает на маршрутах:

- №6 (с 15 июня)

- №29 (с 12 июня)

- №41 (с 15 июня)

-№50 (с 21 июня)

- №78 (с 15 июня)

До 28 рублей увеличится стоимость проезда на маршрутах:

- №18 (с 7 июня)

- №27(с 7 июня)

- №58 (с 7 июня)

- №120(с 8 июня)

- №121 (с 8 июня)

- №144 и 144к (с 7 июня)

30 рублей будет стоимость проезда на маршруте:

- №73(с 9 июня)

По большому счету, мэрия никак не может повлиять на цены, так как они относятся к нерегулируемым тарифам, то есть перевозчики, сами оценивают свою рентабельность и устанавливают цены.

Объясняется это тем, что перевозчики сильно потратились на обновление транспорта за последние два года. Речь идет о сумме в 300 млн рублей, на эти деньги закупили около 150 машин.

- Новый транспорт закуплен на 11 маршрутах, из них 8 маршрутов обновлено полностью, 3 маршрута обновлено частично, в планы пассажироперевозящих предприятий входит дальнейшее продолжение обновления подвижного состава, - пишет мэрия.

На остальных маршрутах с нерегулируемым тарифом (№32, 47, 54, 51, 59, 65, 70, 76, 77) стоимость пока что прежняя – 25 рублей.