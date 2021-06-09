«Будем бодаться». На Алтае вспыхнул конфликт между мамой сиамских близнецов и местным фермером

Елена Ячменева 8 лет назад Фото: Олег УКЛАДОВ

Семья Ячменевых, в которой воспитываются разделенные сиамские близнецы Эвелина и Виола, последние несколько дней – «на нервах».

- Мы живем за счет личного подсобного хозяйства, - рассказывает Елена Ячменева. - Сделали попытку завести КРС - сегодня у нас 14 коров и 20 телят. Но, похоже, эта попытка провалится.

Радость обернулась слезами

По словам Елены, весной их семья решила оформить под сенокос земельный участок.

- Нам в сельсовете и администрации района сказали - пожалуйста, - рассказывает Ячменева. – Мы написали заявление, нашелся участок неоформленный. В администрации одобрили: «Молодцы, оформляйте, никаких проблем». За услуги кадастрового инженера я заплатила 7560 рублей. Отдали документы на оформление в администрацию и даже услышали: «Пользуйтесь, земля ваша практически, никто на нее не претендует, только не забывайте аренду платить».

Хозяйство Ячменевых Фото: Личный архив

Обнадеженные обещанием Ячменевы взяли кредит и купили сенокосилку за 90 тысяч.

- Но радость обернулась слезами, - говорит Елена. – То, что мы стали оформлять участок не понравилось местному фермеру Николаю Михайловичу Долженко. Он пришел к нам в дом и обвинил в том, что мы решили претендовать на место, где он косил траву. На замечание о том, что участок не оформленный, ответил, что он здесь родился и это его земля.

По словам Елены, разгневанный фермер, уходя, грозно заметил: «Бодаться со мной задумали? Жалуйтесь, хоть в Сингапур».

- В итоге нам объявили, что на обещанный нам участок появился еще один претендент и земля выставлена на торги. И, конечно, нам не по силам с Долженко тягаться, – вздыхает Елена. - Не пойму только, почему нас сразу в администрации не предупредили, что земли нам не видать. Тогда мы бы деньги может на сено потратили, а не на сенокосилку. После таких историй руки опускаются…

«Я участок привел в порядок»

Фермер Николай Долженко в оценках действий Елены Ячменевой не церемонился в выражениях:

- Это халда носится со своими детьми, с корреспондентами. Пусть что хочет, то и делает. Я работаю на этом участке два года. Он брошенный был. Я там выкорчевал пни, убрал ракитник. Он до этого лопухами зарос, всякой фигней. А они пришли на готовое.

По словам Николая Долженко, у него 300 пайщиков и 100 рабочих, всем им он заготавливает сено.

- Она мне говорит: «Ты и так богатый, а я бедная. У меня дети инвалиды». Так тебе государство платит за этих инвалидов. Ей же говорили: больные будут, сиамские близнецы. Она родила и носится. Хату в селе вытребовала бесплатно (на самом деле Ячменевы дом покупали сами, сельсовет добавил несколько комнат из другой половины дома - прим. авт.). А что сама-то для села сделала? Я дороги чищу и ни копейки не беру.

Виталий Ячменев Фото: Личный архив

«Раньше проблем и скандалов не было»

- Мы обмеряли участок и поставили его на кадастровый учет, - говорит Наталья Сибирских, кадастровый инженер. - Я сделала свою работу, получив 7560 по квитанции.

По словам инженера, это обычная практика.

- Раньше проблем не возникало, в селе Самсоново люди доброжелательные, не скандальные, - отметила специалист.

Сибирских добавила, что когда появился еще один претендент на неоформленный участок, она предложила Елене Ячменевой вернуть потраченные 7560 рублей, но та отказалась.

Наталья Михайловна уверяет, что геодезисты в эти дни ищут в Самсоново альтернативные участки для семьи Ячменевых

- Свободные сенокосы есть - проблему решить можно, - уверяет кадастровый инженер.

«Ячменевых не обидим»

- Да, к нам обратился Виталий Ячменев, написал заявление на договор аренды земельного участка, - комментирует Сергей Насонов, главный специалист по экономике и управлению муниципальным имуществом Шипуновского района. - Но пока договор оформлялся, поступило еще одно заявление. Фермер Долженко объяснил, что очистил этот участок и работает на нем. В соответствии с законом и регламентом, мы в этих случаях должны проводить аукцион. Но семью Ячменевых мы не обидим. В любом случае подыщем какую-то альтернативу.

Однако сами Ячменевых к этим обещаниям относятся уже скептически.

- На самом деле мне лично Наталья Сибирских сказала, что земли свободной нет, - говорит Елена.

Редакция «КП»- Барнаул» следит за развитием событий.

Виталий с дочками Фото: Личный архив

Напомним, что восемь лет назад в семье Виталия и Елены Ячменевых, воспитывающих двух сыновей, родились две долгожданные дочки Эвелина и Виола. Новорожденные оказались сиамскими близнецами, грудничков разделяли профессионалы хирурги, которые после операции честно предупредили родителей о возможных проблемах. Елена и Виталий не стали отказываться от малышек. Сегодня у одной из девочек - Виолы тяжелая форма ДЦП, она может только полулежать или на руках у мамы, или в коляске, кушает только протертую пищу или каши. При переменах погоды девочка громко плачет Только семьи, пережившие подобное горе, могут понять какие испытания выпали на Ячменевых.

У Эвелины тоже есть признаки ДЦП, девочка очень любит учиться, но пока к сожалению так и не ходит в школу, находится на домашнем обучении. Кстати, когда появились в хозяйстве коровы и телята, Эвелина так заинтересовалась ими, что теперь знает про буренок и их отпрысков практически все.