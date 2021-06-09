Сколько домов находится в зоне риска по паводку в Алтайском крае

При необходимости людей смогут оперативно эвакуировать Фото: Олег УКЛАДОВ

При худшем сценарии развития второй волны паводка в Алтайском крае в 2021 году подтопленными могут оказаться 14 тыс. домов в 24 районах. Об этом во время пресс-конференции 8 июня рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Под угрозой

Всего на территориях, которые может затронуть вторая волна паводка в Алтайском крае при самом плохом развитии событий, проживают около 42 тыс. человек, это 129 населенных пунктов. По словам Степаненко, разработаны десятки схем развития ситуации в зависимости от степени риска. При необходимости людей смогут оперативно эвакуировать. Уже подготовлены к развертыванию 409 пунктов временного размещения, которые смогут принять 70 тыс. человек.

Зампредседателя правительства региона добавил, что сейчас во всех реках кроме Оби уровень воды ниже критических отметок. Риск подтоплений до сих пор остается в барнаульском микрорайоне Затон. По данным на 8 июня, там частично подтоплены 109 приусадебных участков. До жилых домов вода не добралась. На месте работают спасатели, организован штаб.

– Мы полагаем, что постепенно ситуация там будет улучшаться. Приходится перемещаться с использованием плавсредств. Надеемся, что уже привычные для жителей данного микрорайона проблемы завершатся, и более серьезных последствий не будет, – сказал зампред.

Степаненко подчеркнул, что специалисты готовы к любому развитию событий. Есть плавсредства, необходимые машины, оборудование, авиация.

– Идет вторая волна паводка. Несмотря на наш оптимизм, предполагаем, что может быть некоторое повышение уровня воды на Чарыше, Ануе, Катуни, Бии и Оби, но по всем сводкам, которые мы сегодня получаем, уровни воды во всех реках кроме Оби у нас ниже критических отметок. Это нормальная обстановка, думаю, что здесь все у нас будет в порядке, – подчеркнул Степаненко.

Ожидается, что ущерб от паводка в этом году будет незначительным. Запасы в горах оценивают от нормы до двойного превышения.

– Наблюдаем постепенное таяние, за этим следим, взаимодействуем со всеми необходимыми структурами, – добавил зампред. – Отсутствие дождей и то, что нас обходят стороной циклоны, внушает сдержанную надежду на то, что не придется ничего предпринимать дополнительно, потому что таяние идет без рисков затопления нашей территории.

Паводок на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

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В зону подтопления попали 19 муниципальных образований. Больше всего пострадали Красногорский и Локтевский районы, а также Краснощековский, Курьинский, Третьяковский, Поспелихинский, Смоленский, Петропавловский, Топчихинский и некоторые другие.

Всего большая вода затронула 354 приусадебных участка - произошли незначительные подтопления. Кроме того, пострадал 31 жилой дом и 21 участок региональных дорог в 50 населенных пунктах, два автомобильных моста.

Серьезная проблема возникла и в селе Новотроицк Тальменского района. Там в результате в результате изменения потоков и течения реки Чумыш в населенном пункте происходит обрушение береговой линии. Это продолжается уже несколько лет. Там введен режим ЧС на муниципальном уровне.

– Краевая комиссия поддержала эту инициативу. Губернатор дал распоряжение по принятию экстренных мер, чтобы за счет краевых средств не допустить разрушения береговой линии и находящейся рядом дороги, которая ведет к другим населенным пунктам. Осуществляем там особый контроль, – сказал Степаненко.

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