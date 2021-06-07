Более 90 участков подтопило в барнаульском микрорайоне Затон

По-прежнему возможно подтопление низменных участков местности Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском Затоне действует режим повышенной готовности. Там частично подтопило 93 приусадебных участков, сообщает региональное управление МЧС.

– Наблюдается медленная отрицательная динамика уровня воды у Барнаула (на сегодня 560 см). На остальных водных объектах гидрологическая обстановка пока стабильная, но наблюдается рост уровней воды в реках Чарыш, Катунь и Бия, в основном из-за серьезных осадков в верховьях, – отмечает ведомство.

Там добавили, что по-прежнему возможно подтопление низменных участков местности, увеличение количества подтопленных приусадебных.