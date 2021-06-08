Подкинули мышьяк? В Барнауле несколько собак отравились после прогулки в парке «Изумрудный»

Скоро в «Изумрудном» для выгула собак появится специализированная огороженная площадка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В соцсетях барнаульцы сообщили о массовом отравлении собак после прогулки в парке «Изумрудный» предполагая, что кто-то намеренно подложил на территорию мышьяк. Хозяева грешат на собаконенавистников, которые так решили их проучить.

У питомцев рвота и кашель

Сообщение об отравлении собак разместили в паблике «Barnaul22».

– Барнаульские собаководы предупреждают: «Гуляли с собакой в парке «Изумрудный», после псу стало плохо: рвота, кашель. В ветеринарной клинике сказали: отравление мышьяком. И так еще девять собак попали в ветеринарную клинику. У всех одни и те же симптомы, гуляли все в «Изумрудном», – рассказали в паблике «Barnaul22».

Управляющий парком Владислав Вакаев усомнился в правдивости версии с отравлением мышьяком. Он предположил, что это может быть фейковой новостью, связанной с противостоянием обычными посетителями парка и владельцами собак. Вакаев попросил пострадавших горожан связаться с ним для выяснения обстоятельств.

– Пообщались с владельцами собак и выяснили, что действительно есть проблема с заболеваниями их питомцев. Судя по всем признакам, речь идет о какой-то инфекции. Она некритичная, обычное лечение антибиотиками помогает. Вероятно, собаки заразились друг от друга во время прогулки. Пока ситуация остается не до конца ясной, я бы порекомендовал владельцам собак во время прогулки избегать общения с другими питомцами, – написал Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.

Собаке - место

Помимо неясной ситуации с отравлением собак, в ответ на свои жалобы владельцы собак столкнулись с критикой горожан, ведь в парке выгул животных запрещен.

– Да, формально выгул собак в парках города запрещен. Но при этом специальных территорий для выгула практически нет. И владельцам собак просто некуда пойти. Вот почему мы не препятствуем нахождению владельцев собак в «Изумрудном», – рассказал Вакаев.

В парке строго запрещено выгуливать собак по периметру велобеговой дорожки, так как там находится много детей, и собаки угрожают их опасности. Поэтому владельцев просят выбирать для прогулки уединенные и безлюдные места.

Кстати проблемы с противостоянием «собачников» и «несобачников» в парке скоро прекратятся. В «Изумрудном» для выгула собак появится специализированная огороженная площадка. Администраторы уверяют, что она будет большой и станет любимым местом всех питомцев в округе. Осталось потерпеть буквально три-четыре месяца.

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