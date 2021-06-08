В барнаульском парке «Изумрудный» построят спортивные, детские площадки и для выгула собак

Парк "Изумрудный" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в 2021 году продолжат благоустройство парка «Изумрудный», сообщает мэрия.

- До 1 ноября планируют благоустроить центральную аллею, провести освещение по второстепенным пешеходным дорожкам, установить урны, скамейки, малые архитектурные формы, сцену, беседку для отдыха горожан, - рассказали в горадминистрации.

Кроме того, благоустроят четыре спортплощадки с игровым и спортивным оборудованием, две детские площадки и огороженную территорию для выгула собак.

В 2020 году в парке была оборудована пешеходная и велодорожки. Вдоль дорожек высадили деревья и газон, смонтировали 105 фонарных столбов со светильниками.