Бывших сотрудников РЭО ГИБДД в Алтайском крае подозревают во взяточничестве

После возбуждения дела оба сотрудника уволены по отрицательным мотивам Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае возбудили уголовные дела в отношении экс-начальника отделения РЭО ГИБДД МО МВД «Павловский» и его подчиненного. Их подозревают в получении взяток, сообщили в региональном Следкоме.

- По версии следствия, с июля 2020 по апрель 2021 года начальник и его подчиненный получали от кандидатов в водители взятки за выставление положительных оценок за теоретический экзамен на право управления транспортом без его сдачи, - рассказали в ведомстве.

Всего за год полицейские получили более 350 тысяч рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). После возбуждения дела оба сотрудника уволены по отрицательным мотивам.

- Экс-начальник задержан и допрошен. Следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения. Второй сотрудник допрошен как подозреваемый, - отметили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается.

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