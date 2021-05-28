На Алтае замглавврача наркодиспансера подозревают в получении взятки

Официальных комментариях от правоохранителей еще не было Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на полицейскую сводку.

– По данным полицейских, в период с 2018 по 2021 год он якобы получил взятку в общем размере 255 тысяч рублей от предпринимателя. За эти деньги замруководителя должен был гарантировать беспрепятственную приемку результатов оказанных учреждению услуг, – отмечает издание.

Замглавврача алтайского наркологического диспансера задержали, проводят следственные действия. Официальных комментариях от правоохранителей еще не было.