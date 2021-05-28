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Происшествия28 мая 2021 9:03

На Алтае замглавврача наркодиспансера подозревают в получении взятки

Его задержали
Константин Санталов
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Официальных комментариях от правоохранителей еще не было

Официальных комментариях от правоохранителей еще не было

Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на полицейскую сводку.

– По данным полицейских, в период с 2018 по 2021 год он якобы получил взятку в общем размере 255 тысяч рублей от предпринимателя. За эти деньги замруководителя должен был гарантировать беспрепятственную приемку результатов оказанных учреждению услуг, – отмечает издание.

Замглавврача алтайского наркологического диспансера задержали, проводят следственные действия. Официальных комментариях от правоохранителей еще не было.

Криминал