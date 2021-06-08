Без перебоев и ЧП

Александр Гросс Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская генерирующая компания (СГК) подвела итоги отопительного сезона. Эта ресурсоснабжающая компания отапливает 84 процента жителей Барнаула. Отопительный сезон прошел без серьезных аварий. Энергетики обеспечили надежное и бесперебойное теплоснабжение города.

Испытание суровой зимой

Зимой 2020-2021 годов отопительный сезон продлился 232 дня — с 22 сентября по 11 мая. Прошедшая зима оказалось более холодной, не случайно отопительный период получился на полмесяца больше, чем прошлый. В этом сезоне средняя температура составила 5,6 градусов мороза. В самый холодный день барнаульцам достались минус 36 градусов. В прошлую зиму было минус 3,3 и 26 градусов соответственно.

Период морозов — всегда испытание для энергетиков. По словам Александра Гросса, директора теплосетевого подразделения в Барнауле, прохождение отопительного сезона напрямую зависит от качества и полноты выполнения подготовительных мероприятий на объектах жилищно-коммунальной сферы. В этой связи барнаульские энергетики заранее направили необходимые материальные, финансовые и трудовые ресурсы на проведение подготовительных работ.

В прошлом сезоне специалисты СГК обнаружили и устранили 468 повреждений на теплосетях Барнаула. По количеству повреждений произошло больше, но снизилось число горожан, которые попадали под временные отключения. «Главная цифра, на которую мы обращаем внимание – это количество горожан, которые были отключены. В этом отопительном сезоне она составила 253 тысячи человек, что на 10 процентов меньше, чем в предыдущем сезоне, - отметил Александр Гросс. - При этом в целом за последние четыре года количество повреждений на магистральных тепловых сетях снижено в четыре раза. Учитывая аномальные и сильные морозы, этот отопительный сезон мы прошли спокойно. У нас не было внештатных ситуаций на сетях и оборудовании».

В этом году ремонт начался уже с апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Горячую воду дают раньше срока

Большая часть повреждений пришлась на внутриквартальные сети. У них высокая степень износа, к тому же СГК регулярно передают на обслуживание барнаульские коммуникации, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Только за последний год администрация Барнаула передала 80 км таких сетей. В этом году СГК провела испытания сетей на максимальную температуру, что делается один раз в пять лет. По словам Александра Гросса, все прошло в штатном режиме.

Всего в 2021 году СГК инвестирует в систему теплоснабжения Барнаула 1,3 млрд рублей. Это позволит увеличить объемы работ и ускорить модернизацию. В этом году ремонт начался уже с апреля. Уже готовы объекты на улицах Малахова, Энтузиастов, Чернышевского. Из 59 запланированных к обновлению участков, работы стартовали уже на 30.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей города, связанные с отключением горячей воды, энергетики увеличили темп работы. Ремонты теплосетей по контуру ТЭЦ-3, где во время испытаний выявили повреждения, специалисты ведут в круглосуточном режиме, задействовав весь оперативны персонал теплосетевого подразделения СГК.

Опережение заявленных графиков позволяет возвращать горячую воду на несколько дней раньше для части домов Барнаула. А еще сократить время отключения горячей воды почти на неделю помогает новый подход. Если раньше полностью отключался контур всей станции, то теперь испытания разбиты на четыре этапа и затрагивают отдельные магистрали. В итоге «сезон тазиков» сократился с 21 до 14 дней. В будущем такой подход планируют внедрить и для ТЭЦ-2, но пока такой технической возможности нет.

Также, помимо работ на сетях, планируют обновить муниципальные центральные теплопункты. Темпы ремонта планируют увеличить в пять раз — до 25 бойлерных в год. Всего в городе 175 таких объектов, требующих модернизации.

«Кроме теплосетей в этом году будем выполнять модернизацию насосного оборудования на 32 центральных тепловых пунктов», – продолжил спикер.

В текущем году СГК продолжит работу по подключению новых потребителей. Для этого построят восемь километров сетей. Подключение планируется на 18 объектах точечной и квартальной застройки. Мощность новых подключенных объектов составит 63 Гкал.

Взаимодействие с жителями и управляющими организациями

Александр Гросс отметил, что СГК всегда готовы к диалогу. Поэтому на круглый стол по итогам отопительного сезона пригласили депутатов, общественников, представителей управляющих компаний и ТСЖ. Они получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Сергей Струченко, заместитель председателя барнаульской городской думы поинтересовался восстановлением благоустройства и асфальта после раскапывания дорог из-за ремонта. В частности он спросил, когда восстановят участок на пересечении Павловского тракта и улицы Попова, а также на улицах Малахова и Попова. Его заверили, что дорожное покрытие и газон восстановят, согласно гарантийным обязательствам.

Сергей Струченко Фото: Олег УКЛАДОВ

Тему сохранения зеленых насаждений продолжил Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ. Он предложил более четко регламентировать правила благоустройства и принять нормативно-правовой акт, закрепляющий гарантийный срок покрытия после перекопов. Александр Гросс с ним согласился и выразил надежду, что власти проработают этот вопрос.

Стороны сошлись во мнении, что все они работают на благо горожан. Главная цель — тепло и комфорт в квартирах барнаульцев. Для ее достижения необходимо грамотно выстроенное взаимодействие. Потребители имеют право получать четкие и понятные ответы, касающиеся отопления. По словам Александра Гросса, число обращений жителей снижается. Это говорит о правильно выстроенной работе между поставщиками и распределителями ресурса.

«СГК много делает для Барнаула в плане поддержания работоспособности инфраструктуры, - резюмировал Сергей Струченко. - Жители отмечают, что в квартирах стало намного теплее, жалоб практически нет. Бывают проблемы при запуске отопления, но эти вопросы оперативно решаются, в том числе с привлечение сил УК и администраций района».

В этом помогают и новые технологии. Открытость компании во всех популярных социальных сетях, интерактивная карта на сайте СГК, где любой житель Барнаула может обратиться, оставить предложение или жалобу. Каждый сигнал обязательно отработают компетентные специалисты.

Александр Захаров.