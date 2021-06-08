«Через пару лет можете уже не приезжать на Алтай»: алтайский фотограф - о горах мусора после туристов

Таким образом она хотела привлечь внимание каждого к проблеме экологии. Фото: Сынару Ороева

Фотограф из Республики Алтай Сынару Ороева взорвала сеть невероятными снимками девушки алтайской национальности на фоне мусорки в Акташе. Как отметила автор фото, таким образом она хотела привлечь внимание каждого к проблеме экологии.

- Через пару лет можете уже не приезжать на Алтай друзья, потому что у нас нечего будет смотреть. Мы сможем вам показать уже не те горы, а огромные горы свалок <…> Мы все едем смотреть первозданную красоту Алтая. Делаем красивые кадры для инстаграма, дышим свежим, горным воздухом, умываемся кристально-чистой водой из источников, исцеляемся духовно и физически, возим в туры других людей. И это нормально. Мы все восхищаемся природой Алтая, но никто не предлагает посмотреть, насладиться «прекрасными» видами и не продаёт туры на свалки, не показывает обратную сторону медали, - пишет Сынару Ороева на своей странице в инстаграме.

В центре фото запечатлена руководитель танцевальной студии в Горно-Алтайске Солунай Торбогошева: национальный костюм, черная коса, опечаленный взгляд, устремленный то под ноги, то в небо на парящего орла, и горы пластика и других отходов вокруг. Весь этот мусор, как пишет фотограф, летит в сторону гор, рек и Гейзерового озера, которое является уникальным памятником природы.

- Это не единственная свалка, которая расположена у подножия горы, подобных свалок очень много <…> .Этой серией работ мы никого не призываем и не агитируем. Было бы очень здорово, если бы каждый человек, живущий на земле, взял на себя ответственность, - подчеркнула Сынару Ороева.

Пост с фотографиями собрал уже больше 12 тысяч лайков, и в комментариях люди неоднозначно высказываются о снимках: одни винят туристов, число которых значительно выросло в пандемийный год, другие – владельцев туристических баз, которые не следят за тем, куда вывозят отходы, а третье – местных жителей.

- Для того, чтобы избавить наш Алтай от мусора, нужны заводы по переработке мусора. А так, свалка - это место для размещения отходов, и пока не будет заводов, без таких мест не обойдёмся, - пишет recalluf_

- После каждого туриста, который пожил двое суток, остается целый мешок мусора в 50 кг. Этот мусор каждую неделю вывозит специальная машина. Вы не представляете, какое это количество. Мы платим за мешок 40 рублей, а куда машина его увозит и довозит ли до свалок – неизвестно, - комментирует база отдыха «Алтай Пробуждение».

- Слушайте, я думаю, нужно обращаться не к путешествующим людям, а к тем, кто вывозит этот мусор на свалку! Наверняка люди, приезжающие на Алтай, понимают его ценность, и вряд ли бросают, где попало мусор (хочется верить). А вот куда он идет из мусорных баков - это вопрос к местным властям, - считает anastasia.shakiewa.

Кстати, в апреле, когда проходил месяц санитарной очистки, региональное управление Роспотребнадзора рассказало, сколько несанкционированных свалок было убрано за неделю. Лидером по числу таких мусорок стал Майминский район – 127 свалок.

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