Более 40 барнаульцев пострадали от лжеэнергетиков: как сохранить деньги и не получить штраф

В большинстве случаев люди, которые обходят квартиры барнаульцев, ссылаются на окончание сроков поверки электросчетчика Фото: Олег УКЛАДОВ

В многоквартирных домах краевой столицы все чаще орудуют лжеэнергетики, которые предлагают жителям платную замену электросчетчиков, подставляя людей под серьезные штрафы. Специалисты Барнаульской горэлектросети проводят установку бесплатно и предупреждают об опасных последствиях сотрудничества с непроверенными организациями, сообщает пресс-служба компании.

Слепая вера

От действий лжеэнергетиков уже пострадали 42 человека. Каждый из них заплатил за счетчик почти 5 тыс. рублей. Реальная стоимость подобного прибора не превышает тысячи, а специалисты и вовсе заменили бы его бесплатно.

В большинстве случаев люди, которые обходят квартиры барнаульцев, ссылаются на окончание сроков поверки электросчетчика. Они составляют заказы-наряды и акты приемки, которые напоминают официальные бланки. Однако на самом деле счетчики могут работать несколько лет, никакой необходимости в их замене нет.

В итоге, когда счетчик все же меняют на новый прибор, с него незаконно снимают пломбы без приглашения специалистов. Размер штрафов за такое вмешательство по актам неучтенного потребления достигают 30, а порой даже и 50 тыс. рублей.

В БГЭС подчеркивают, что обманутые потребители подписывают предложенные документы, чем полностью подтверждают свое согласие на вмешательство в работу счетчика и самовольное снятие с него пломб.

Спорные бумаги

– Одна из компаний, которая предлагает свои услуги по замене электросчетчиков барнаульцам, ООО «Энергосети АП». Основной вид деятельности - производство электромонтажных работ. Компания работает на рынке всего полгода, зарегистрирована 25 декабря 2020 года в Челябинской области. Количество сотрудников по данным 2020 года – 1 человек, – пояснили в пресс-службе.

Специалисты получили документы, которые эта компания предлагают подписать потребителям. Так в одном из пунктов заказа-наряда, который вручают абонентам, сказано: «Заказчик предупрежден, что во время выполнения работ по подключению и установке электрооборудования имуществу Заказчика может быть причинен вред и дает согласие на проведение вышеуказанных работ по установки электрооборудования».

Замыкание и другие опасности

По словам руководителя управления технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрия Власова, подписывая такой пункт, абонент соглашается, что в его электроустановки может вмешаться любой дилетант без должного образования и профессиональных навыков.

– В результате от действий такого специалиста у абонента может случиться замыкание, выйти из строя вся бытовая техника и никто за это, кроме самого потребителя, ответственности не понесет, – добавил Юрий Власов.

В горэлектросети призывают абонентов быть бдительными и не подписывать бумаги, которые вызывают сомнения. Избежать обмана с электросчетчиками помогут два простых правила. Во-первых, не нужно верить, если предлагают заменить счетчик за деньги. Во-вторых, не следует показывать незнакомцам прибор учета без присутствия специалистов. Все это поможет избежать крупных штрафов за безучетное потребление и сохранить семейный бюджет.

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