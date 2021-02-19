Если вы житель Барнаула и на днях обнаружили в свое почтовом ящике предупреждение о поверке водосчетчика – не пугайтесь, оно липовое. Внешне рассылаемые предупреждения выглядят как квитанции, на них даже присутствуют некоторые расчеты. Кроме того, есть и справочная информация, на основании чего, собственно, необходима поверка:«Согласно постановлению правительства с 01.01.2021 возобновлена поверка приборов учета воды. В связи с тем, что истек срок поверки водосчетчика «Центр Метрологии ЖКХ» ЦМЖКХ ставит Вас в известность, что в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также постановлению правительства РФ от 06.05.2011 №354, индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления. Перед поверкой водомера Вам необходимо вызвать контролера в срок <…> (далее у каждого указаны разные даты – прим.ред.) для оформления акта на распломбировку водомерного узла или произвести поверку/замену водоизмерительного прибора силами ЦМЖКХ».Также в «квитанции» приводится пример начисления по адресу проживания на тот случай, если поверка не будет пройдена. А это значит, что платежки будут приходить по нормативам, а не по факту потребленного ресурса. Жертвами подобных рекламных «акций» могут стать доверчивые пенсионеры, которых легко напугать немалыми штрафами и дополнительными платежами...- Говорят, счетчик надо снимать отдавать в лабораторию, а это дорого. Поэтому проще поставить новый. Установка нового стоит у них пять тысяч рублей, плюс сами вызываете сантехника и пломбируете, - говорят те, кто уже столкнулся с проблемой.На деле же поверка счетчика не стоит того. Все происходит гораздо проще.- По информации Барнаульского водоканала, подобные извещения рассылают мошенники. В соответствии с действующим законодательством за поверку или замену индивидуальных приборов учета отвечает потребитель. Истечение срока поверки счетчика абонент может контролировать самостоятельно – эта информация указана в технической документации к прибору и в акте ввода в эксплуатацию. Для недавно поверенных счетчиков информация доступна в реестре ФГИС «Аршин», - комментируют в пресс-центре городской администрации. - Заказать услугу по поверке счетчиков можно любым удобным для абонента способом. Вы можете оставить заявку по телефону в Барнауле (36452) 50-01-01 или в мобильном приложении «РВК.Услуги», на сайте компании barnaul.rosvodokanal.ru или через онлайн платформу ASKeDO. Поверка будет проведена аккредитованным подрядчиком водоканала и займет не более 30 минут. Снимать счетчик при этом не нужно.Кроме того, срок «годности» электросчетчика также можно узнать самостоятельно: на сайте системы «Город» или зарегистрировав личный кабинет на сайте Барнаульской горэлектросети.