На Алтае мать забила годовалого ребенка насмерть, пытаясь его успокоить

Это уже не первый привод обвиняемой за истязание детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 37-летняя женщина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему годовалому сыну. По версии следствия, она забила ребенка до смерти, пытаясь его успокоить.

– Вчера днем, 6 июня, в одном из сел Бурлинского района подозреваемая, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему неустановленным предметом, не менее пяти ударов в область головы. Женщина доставила ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался, – рассказали «Комсомольской правде» в региональном Следкоме.

Это уже не первый привод обвиняемой за истязание детей. Ранее в 2019 году женщина была осуждена за причинение средней тяжести здоровья своему семилетнему сыну. Тогда суд приговорил ее к условному сроку и лишению родительских прав в отношении ее трех старших детей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. На данный момент готовится ходатайство в суд о заключении женщины под стражу. Помимо этого, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, которые должны были вести работу с неблагополучной семьей.

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