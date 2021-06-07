В барнаульской школе разразился скандал из-за ученика, который пришел с черными ногтями и в футболке с Мэрилином Мэнсоном

Мальчик накрасил ногти ради концерта рэпера. Фото: Личный архив

В Барнауле подростка обвинили в сатанизме из-за черного лака на ногтях и футболки с изображением Мэрилина Мэнсона. В конце апреля в таком виде он пришел на уроки – вечером парень собирался на концерт рэпера Пирокинезиса, который приехал в Барнаул - но историю в школе припомнили только сейчас, когда обострился конфликт с одним из учителей. По словам родителей, на днях им позвонили из школы и сообщили, что собираются подавать заявление в прокуратуру.

- 3 июня позвонили мужу и сказали, что написали заявление в правоохранительные органы за пропаганду сатанизма и неподобающий внешний вид, так как сын пришел на уроки в футболке Мэрилина Мэнсона. Это ведь единичные случай. На мои слова, что это обычный протест школьника никак не отреагировали и нужно не закручивать гайки, а стараться и педагогам искать общий язык с ним - никак не отреагировали. А теперь это все превратилось в какую-то травлю перед ЕГЭ, когда и без того столько стресса, - рассказать мать школьника Наталья.

Старый конфликт

Парень перевелся в новую школу в ноябре прошлого года. До этого он учился в гимназии, был одним из лучших учеников. Но из-за резкого ухудшения зрения, пришлось в выпускном классе переходить в школу для слабовидящих.

- Другого варианта просто не было. Когда дело дошло бы до ЕГЭ, он мог столкнуться с тем, что просто не увидел бы задания, а распечатать большим шрифтом отдельно для него тесты просто не могли. Собирали комиссию, на которой нам сказали, что он должен обучаться по специальной методике, с учетом его проблемы, чтобы не усугубить проблемы со зрением, - рассказала мать мальчика.

Отношения с учителем технологии в новой школе у парня сложились не очень хорошие. А перед самым ЕГЭ им вдруг заявили, что нужно сдать программу по предмету за прошлый год.

- Это можно было сделать без проблем, если бы нам с начала учебного года написали индивидуальный план по этой дисциплине. Тогда бы сын в течение этого года выполнил бы задания за 10 класс. Мы считаем, что его просто решили наказать таким образом. В итоге из-за этой ситуации может пострадать средний балл аттестата, - жалуется женщина.

После этой новости отец мальчика в сердцах отправил педагогу сообщение, что пожалуется в прокуратуру. Как уверяют родители, школа отплатила им тем же - во время телефонного разговора директор предупредила, что тоже напишут заявление на выпускника за пропаганду сатанизма.

"Опасный сатанист"

По словам школьника, он накрасил ногти один единственный раз – это было в тему концерта рэпера, на который парень пошел после уроков. Черный лак – это тренд у школьников, находящихся под влиянием репера Моргенштерна.

- Мы договорились с подругой, что она мне поможет. Это было нужно для дресс-кода концерта. Купили лак, пришли в школу пораньше. В коридоре никого не было и она накрасила мне ногти, так как сам я этого делать не умею. Через пару уроков мне позвонила мать и сказала, что в школе жалуются на мой вызывающий вид. Вечером после концерта я стер лак и забыл об этом, - рассказывает школьник.

Не нравились учителям и футболки школьника. Педагоги старой закалки вздрагивали, когда видели портрет Джокера или Мэрилина Мэнсона на груди у старшеклассника.

Сейчас семья ищет адвоката на тот случай, если школа серьезно намерена обеспечить судимость своему выпускнику.

Комментарий школы

Мы обратились в региональное министерство образование с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Обвинения в «сатанизме» выпускнику и родителям предъявлено не было. На открытом уроке литературы при обсуждении романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» обучающиеся рассуждали о вере и неверии. И школьник сам о себе сказал, что в его жизни был период увлечения «сатанизмом». Заявление на выпускника не подавалось, но о факте высказываний было сказано одному из родителей в телефонной беседе как о настораживающем. Кроме того, изначально, при приеме в школу родители были ознакомлены с требованиями и несоответствии учебных планов образовательных организаций (отсутствие предмета «Технология» в учебном плане предыдущей школы). Поэтому родители были предупреждены, что предмета «Технология» не будет в аттестате по причине неполного освоения (программа рассчитана на 2 года обучения в объеме 68 (70 часов). Учитывая желание родителей иметь отличную оценку по предмету «Технология» в аттестате, учреждением предложено зачетное задание по предмету за курс 10 (11) класса с последующим выставлением итоговой отметки в аттестат.

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