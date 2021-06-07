Надежда Зяблицева, партия «Новые люди»»: «Сохраняю прошлое, выбираю настоящее, строю будущее»

Фото предоставлено партией "Новые люди"

Надежду Зяблицеву в Алтайском крае знают в первую очередь как предпринимателя и общественника. Она создала образовательный центр «Океан», участвует в работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и «Алтайского союза предпринимателей». Недавно Надежда Зяблицева объявила, что намерена стать депутатом. В качестве политической платформы она выбрала партию «Новые люди». О причинах этого решения она рассказала в интервью.

— Почему вы решили заниматься политикой?

— На это несколько причин. Во-первых, в современном обществе невозможно быть вне политики. Либо вы выбираете то, что предлагают действующие депутаты, либо создаёте альтернативную повестку. Я очень люблю фразу: «Жить — значит действовать!». Стараюсь использовать её как свой жизненный принцип.

Во-вторых, глядя на действующих государственных деятелей, понимаю, что обладаю необходимыми знаниями, компетенциями и опытом, чтобы заниматься политикой. Это моя личная потребность.

В третьих, считаю, в политике должно быть больше женщин. Именно женщина сможет не допустить раскола, будет последовательно восстанавливать утраченное доверие к власти. Это мой политический дебют: у меня нет опыта участия в выборах. Вместе с тем я планирую развиваться в этом направлении и приносить пользу людям.

— Почему «Новые люди»?

— Думаю, во всех прочих партиях наступила проблема нехватки кадров. Практически всё, что они предлагают, не отвечает современным запросам общества. Нужна молодая кровь. Пусть молодые и не имеют опыта, но у них есть новые знания, они готовы применять современные подходы. Самое главное — у них присутствует желание и силы менять жизнь к лучшему, а не консервировать происходящее.

Я считаю, что нужна система наставничества, чтобы сохранять лучшее из прошлого. Но и ротация кадров необходима, нужны новые люди с разными взглядами на внутреннее устройство и внешнюю политику государства.

Партия «Новые люди» отличается от других и составом, и подходом в организации своей деятельности. Мне импонирует концепция партии развития. Разделяю многие ее инициативы и идеи: выборность мэров, более эффективное расходование средств в государственном секторе. И я, и моя команда активно работаем над стратегией и проектами, с помощью которых возможно улучшить жизнь моих земляков.

— Чем планируете заниматься в статусе депутата от партии «Новые люди»?

— Пока я определила два основных направления. Первое — вопросы сохранения памятников истории и культуры. При правильном подходе они могут стать центром притяжения и для местных жителей, и для приезжих. Это не только позволяет сохранить культурное достояние России, но и может значительно повлиять на жизнь региона в целом, на его экономику, инфраструктуру. Среди моих проектов — «Родина русского серебра». Проект уже частично реализован. Так, мы провели ряд игр «Что? Где? Когда?» для детей по истории родного края, сделали копии «Екатерининской монеты», создали сайт-архив по памятникам истории и культуры Алтайского края. Развитие проекта видится в создании коммуникационного пространства, где выставочная зона пересекается современным интерактивным пространством и на постоянной основе проходят разные мероприятия. Нужно создать место, где собирались бы историки, общественники, презентовали бы новые туристические маршруты и прочее.

Второе направление — образование. Я постоянно занимаюсь самообразованием, это помогает самореализоваться, а, значит, быть счастливым. Считаю, существующая система образования не решает современных задач общества и требует новых актуальных подходов. У меня двое детей, и я вижу систему школьного образования изнутри: она преимущественно готовит детей не к жизни, а к решению конкретных тестов. А ведь уже в школе закладывается направление жизненного пути.

Станислав Романов.