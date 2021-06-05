Мусор и смог: насколько барнаульцы экологически культурные

Экологическую культуру нужно прививать с детства. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 июня в России отмечают День эколога. Этот праздник посвящен работникам важных профессий, задачами которых являются охрана окружающей среды, снижение негативного влияния антропогенных факторов на экологию и отслеживания соблюдения экологических норм фабрик.

Сейчас тема экологии очень популярна. Людям не безразлично экологическое состояние места где они живут и с недавнего времени всех заботит сортировка мусора и смог от заводов. Нередко барнаульцы сами предпринимают меры: организовывают акции по сбору мусора или вторичного сырья, принимают участие в эко-акциях.

Львова Елена Александровна — по образованию эколог-природопользователь. Работает менеджером в барнаульской экологической компании, занимающейся разработкой экологической документации. Эксперт рассказала о своей профессии и экологической обстановке в Барнауле.

- Почему стали экологом? В чем привлекательность профессии? Какие у вас планы?

- Сложный вопрос почему я стала экологом. У меня было много вариантов, когда нужно было поступать и выбирать будущую профессию. Поступала в медицинский университет и в АлтГУ на географический факультет. Там стоял уже выбор подать документы либо на эколога, либо на географа. Решилась окончательно поступить на эколога, потому что профессия востребована. Экологией важно и нужно заниматься. От этого зависит наше будущее и будущее наших детей. От воздействия человека на окружающую среду рождаются глобальные проблемы. Тот же углекислый газ от машин от части приводит к глобальному потеплению. Это нужно контролировать.

- Как можно воспитывать экологическую культуру? Какие меры должны предприниматься, чтобы экологические проблемы были главными, не оставались в стороне?

- Экологическую культуру нужно прививать с детства. Взрослого человека трудно перевоспитать. Прежде всего нужно начинать с себя и контролировать свои действия. Например, тот же фантик не выкидывать просто так на улице, а донести до урны. Это не так трудно, но не каждый это делает. По поводу мер для решения проблем и чтобы они стали важнее для организации предпринимателей и предприятия в Алтайском крае с первого июля выходит новый закон о проверках. Плановых становится меньше, а неплановых проверок больше, и этим занимаются десять различных органов.

- Как можете оценить экологическую обстановку в Барнауле? Бывают ли экстренные ситуации?

- Экологическая обстановка в Барнауле удовлетворительная. Экстренные проблемы бывают, но в основном при поломке оборудования, например, очистных сооружений на предприятиях из-за чего возможен большой выброс загрязняющих веществ.

- В нашем городе много мусора? Насколько будет долгий путь избавления жителей Барнаула от привычки складывать весь мусор в один бак, а начать его сортировать? И как с этим бороться?

- Да, можно считать, что в нашем городе много мусора, потому что экологическая культура людям не привита. Путь приучения жителей города к сортировке мусора действительно долгий. За примером далеко ходить не нужно - возле дома у меня стоит общий мусорный бак и рядом отдельно утилизация пластика. Туда сбрасываются пластиковые бутылки. Большинство людей просто не могут те же бутылки скинуть в отдельную урну, а бросают все в общее. А это же элементарно. Просто нужно воспитать это в себе каждому человеку. Так же стоит везде установить урны с раздельным мусором. Например, пластик, те же батарейки, лампочки они все утилизируются отдельно. Такие меры, конечно, должны помочь экологии города, потому что раздельно собранный мусор не будет свозиться на общую свалку и появится возможность утилизировать это все полноценно и дать вторую жизнь отходом.

- Какие будут рекомендации людям?

- Это будет звучать, как агитация. Давайте сбережем планету, наш город вместе, пусть каждый начнет с себя! Небольшая мелочь, такая как донести окурок или фантик до урны, это не так трудно. Если есть раздельные урны с раздельным мусором для утилизации, можно просто взять и закинуть эту пластиковую бутылку в предназначенный для этого контейнер. Ничего сложного в этом нет. Просто нужно подумать о настоящем и будущих поколениях.

Материал подготовила Александра Волкова.