Родители получат компенсацию на получение путевок в детские лагеря Алтайского края в 2021 году. В региональном министерстве образования рассказали, на какие льготы могут рассчитывать разные категории граждан.Что такое софинансирование?Софинансирование – это часть суммы, которую компенсируют из краевого и муниципального бюджетов родителям. Такой возможностью можно воспользоваться один раз за лето. Если родители желают направить ребенка на отдых несколько раз за один сезон, то вторая и последующие путевки приобретаются за полную стоимость.Для получения софинансирования родители должны заполнить заявку на сайте zayavka22.ru. В день регистрации они получат уведомление с указанием порядкового номера заявки, который нужен для заключения договора с лагерем. После этого в течение 30 дней необходимо заключить договор и купить путевку, оплатив родительскую долю.Какую сумму родителям могут компенсировать?Если ребенок младше 15 лет, то сумма софинансирования составит 6300 рублей. Причем для бюджетников предусмотрена надбавка 4350 рублей, то есть в общей сложностиНа более крупную компенсацию могут рассчитывать многодетные семьи, которые отправляют в лагеря более трех детей. В таких случаях на третьего и каждого последующего ребенка предусмотрено 18500 рублей.Напомним, в 2021 году в лагерях организуют смены продолжительностью по две и по три недели. Стоимость путёвки составит 18500 рублей – на 14 дней и 27500 рублей – на 21 день.Прием заявок стартовал 1 марта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Первый детский сад для детей с сахарным диабетом появился в БарнаулеДетям регулярно измеряют уровень глюкозы и кормят их по особому меню (подробнее)