Видео нападения коровы на ребенка в Барнауле: очевидцы передали запись семье пострадавшей

Безнадзорные коровы часто стоят на дороге, ложатся там, и, увы, никто уже и внимания на них не обращал Фото: Олег УКЛАДОВ

Нападение коровы на девочку в барнаульском поселке Затон попало на запись видеорегистратора. Свидетели происшествия передали семье шокирующее видео. На кадрах видно мост, бредущих коров, девушку, идущую по ходу движения транспорта с одной стороны, а с другой летящего на дорогу ребенка.

Напомним, вечером 2 июня на мосту в селе Затон произошло ЧП. Корова набросилась на пятилетнюю малышку, подняла ее на рога и выбросила на проезжую часть.

- Сейчас в сетях много комментариев на тему, мол, зачем мама там шла, даже травля началась. Однако это единственная дорога к дому из детсада, - говорит Николай Бачурин, отец девочки. - Иначе там не пройдешь, причем жена с дочкой шли правильно - по обочине против хода движения машин.

По словам Бачурина, бредущие по магистралям коровы, к сожалению, стали привычным явлением в Затоне.

- Безнадзорные коровы часто стоят на дороге, ложатся там, и, увы, никто уже и внимания на них не обращал, считая безобидными.. Оказывается, они могут быть бешеными, - говорит Николай.

После случившегося и публикаций в СМИ семье позвонили из администрации поселка, инспекции по делам несовершеннолетних и других инстанций.

- Дочка сегодня может наступать только на пятку, ножка болит, сильный ушиб стопы, назначена экспертиза, - рассказал Николай «КП»- Барнаул». – Видео мы передадим в прокуратуру.

По словам шокированного происшедшим отца, он намерен добиваться решения проблемы безнадзорности коров в Затоне.

- Раньше был пастух, но уже несколько лет коровы и кони пасутся сами по себе. У моей дочки точно есть ангел-хранитель, а если подобное повторится еще с каким-нибудь ребенком? И машина не успеет притормозить…

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