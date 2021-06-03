В Барнауле корова подняла ребенка на рога и выбросила на проезжую часть

Как в Индии, коровы свободно ходят везде, иногда даже пробки создают на дорогах Фото: Личный архив

В Барнаульском поселке Затон корова напала на ребенка, выбросив рогами малышку на автомобильную дорогу. ЧП случилось 2 июня вечером, в начале седьмого.

- Жена возвращалась с пятилетней дочкой из садика, - рассказывает отец девочки Николай Бачурин.- Дочка была на велосипеде. Перед подъемом на мост через протоку (в промежутке между улицами Озерной и переулком Почтовым, в районе поворота к СК «Первый») дочь слезла с велика и они стали подниматься на мост по краю дороги.

По словам Николая, его жена шла впереди с велосипедом, попросив дочку осторожно идти рядом.

- Там только на мосту пешеходный тротуар и с дороги есть проход на него между заграждение, - объясняет Николай. - Везде стояли коровы - и на дороге, и на пешеходном тротуаре.

Дальше все было как в страшном сне. Когда мама с дочкой сворачивали на тротуар, одна из коров неожиданно кинулась к ребенку и, боднув ее в бок, отбросила на проезжую часть. Слава богу, автомобили успели притормозить. В следующий момент женщина в шоке подхватила рыдающую дочь на руки, в следующие минуты позвонила мужу.

К счастью, девочка не сильно пострадала. Фото: Личный архив

Вскоре были вызваны полиция и скорая. У девочки зафиксировали ушиб левой стопы и ссадины от коровьего рога на животе:

Родители ребенка просят откликнуться очевидцев происшествия.

- Скорее всего, есть записи с видеорегистраторов тех автомобилей, которые в тот момент ехали по дороге, - говорит Николай Бачурин, который считает, что проблему бродячих коров в Затоне нужно решать.

- Проблема безнадзорно гуляющих коров и лошадей по Затону существуют уже несколько лет, – уверяет мужчина.- Раньше видел, что был пастух, который их угонял пастись, сейчас не вижу. Как в Индии, свободно ходят везде, иногда даже пробки создают на дорогах.

Проблема безнадзорно гуляющих коров и лошадей по Затону существуют уже несколько лет Фото: Личный архив

В прошлом году, по словам Николая, пасущиеся как попало коровы свалили заборы у некоторых жителей Затона и поели в огородах посадки.

- Многие из них без положенных чипов, как говорят знающие люди, перед чипированием у них берут кровь на анализы заболеваний, то есть это означает, что многие из них неизвестно чем могут болеть, – переживает отец пострадавшей девочки.

Если вы стали очевидцем случившегося, звоните к нам в редакцию по тел. (3852) 205-533, 205-547 и мы поможем вам связаться с отцом пострадавшей девочки.