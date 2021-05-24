От Японии до Аргентины: главные итоги Кубка мира по гребле

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

С 20 по 23 мая в Барнауле проходили первые официальные международные соревнования высочайшего уровня – II этап Кубка мира по гребле.

Риски высоки

Так сложилось, что это единственный международный турнир, который состоится на территории России в текущем году. Всему виной не только коронавирус, но и ряд других причин. По словам организаторов, риск отмены барнаульского этапа Кубка мира был актуален вплоть до самого начала состязаний. Чтобы получить «добро» на самом высоком уровне требовалось оформить целую кипу разрешительных документов от МИДа, Роспотребнадзора, консульств и т.п. Так что тот факт, что в самом Барнауле все было готово к приему дорогих гостей – еще ничего не значило. В итоге буквально за неделю до старта было подтверждено участие только сотни спортсменов, а их должно было быть больше 300. Часть отсеялась сразу после первого этапа в Сегеде.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- В этом сезоне не очень удачный календарь: друг за другом идут два этапа Кубка мира, затем следом чемпионат Европы, а еще почти через неделю – чемпионат России и там будет происходить отбор в сборную на Олимпийские игры, - рассказал «Комсомолке» двукратный чемпион мира и Европы, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, каноист Павел Петров.

Так что ряд российских спортсменов, тем более у которых не стояла задача добирать олимпийские лицензии, решила не тратить силы на еще один непринципиальный старт и отправилась либо домой, либо на сборы. Плохо это или хорошо – решать им и их тренерам, но как признались те ребята, которые вышли на барнаульскую воду – они в целом довольны.

Неожиданный тандем

Представительница Алтайского края Ирина Андреева завоевала сразу две медали – обе бронзовые: первую на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, а вторую спустя пару часов в каноэ-двойке, причем в паре с Дмитрием Шаровым. Этот тандем удивил многих. Во-первых, дисциплина «микст» появилась относительно недавно – буквально в 2018 году, как раз в Барнауле на Кубке чемпионов. Организаторам понравилась эта идея, и они решили воплотить ее в официальных соревнованиях. До настоящего момента Ирина выступала в паре с Иваном Штылем, но он как раз в Барнаул не приехал, поэтому перед самым стартом произошла рокировка.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Нам сначала предложили пойти вместе, и мы сказали, что подумаем, а потом просто поставили перед фактом: «Вас уже заявили». Ну, ok. Значит, пойдем гоняться по фану, - смеется Ира. – Перед этим заездом мы всего лишь один раз выходили на тренировку и все. Просто чтобы настроиться, почувствовать, как это все будет. Но по факту я достойно оцениваю наше выступление. Дима шикарно справился со своей задачей, но было тяжело из-за того, что нас клонило на одну строну. Пару раз даже чуть не выпали. Но в целом мы довольны. Правда, неожиданный результат.

Причем для самого Дмитрия в этот день это был уже далеко не первый заезд, но на удивление сил хватило и на него.

- В миксте на 200 метров было гораздо легче идти, чем в одиночке на 500 метров. Ну а вообще да, подустал уже, - после признался гребец. – Тяжело было в том плане, что ветер подул, а мы еще с Ирой гребем с одной стороны. Я сел сзади и мне приходилось рулить, причем это для меня было вообще второй раз в жизни. Обычно я загребной, то есть стою впереди. Ветер сдувал нас в правую сторону. Я как мог, старался держать лодку ровно. И все же для меня лучше загребной, рулевым можно только иногда пробоваться.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

А вот другой представитель Алтайского края – байдарочник Александр Дьяенко, увы, результатом не порадовал: в финале спринтерской дистанции на 200 метров он плохо стартовал, а по итогу не успел набрать нужный темп и пришел к финишу последним. После Кубка спортсмен приступит к подготовке к чемпионату страны, ведь именно там определится, кто поедет на Олимпийские игры в Токио.

Кстати, одной из претенденток на поездку является Наталья Подольская. Она стала единственной россиянкой, кто смог в Барнауле отвоевать олимпийскую лицензию. Конечно, отбор в национальную команду еще впереди, но у нее неплохие шансы.

Ждите чемпионат мира

В целом и российские спортсмены, и иностранные высоко оценили организацию соревнований. И лишь небольшую часть атлетов испугала погода – в основном только тех, кто представляет южные континенты. Они даже в +30 старались укутаться посильнее.

А вот организаторы теперь рассматривают Барнаул, да и в целом Россию, как хорошую площадку для других международных соревнований.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Хочу поблагодарить ICF, что доверили такое высокое право провести финальную квалификацию на Олимпийские игры в Барнауле. Будем надеться, что Международная федерация каноэ, увидев столь прекрасную организацию, будет доверять проведение крупных международных соревнований и в будущем, будет поддерживать Всероссийскую федерацию греби на байдарках и каноэ во всех заявочных кампаниях, в которых мы будем участвовать - вне зависимости от города, с которым будем заявляться, - заместитель генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Николай Мордвин.

А между тем, ряд стран уже вышли с пожеланием приехать в Барнаул на сборы перед Олимпиадой в Токио. Если раньше с инициативой выступала команда Германии, то теперь наберется не меньше пяти.

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Весь процесс соревнований прошел гладко, нам не на что жаловаться. Все спортсмены довольны. Думаю, что мы можем каждый год проводить Кубок мира в Барнауле, несмотря на то, что для ICF всегда риск проводить соревнования в новых местах, так как бывают проблемы с логистикой. Здесь все прошло на высшем уровне, ICF очень довольны. В Барнауле можно проводить любые международные соревнования, гребной канал это позволяет. Это может быть и чемпионат мира. Здесь все зависит от желания и заявок российской федерации гребли, с которой должна сотрудничать алтайская федерация, - подчеркнул вице-президент ICF Томас Конецко.