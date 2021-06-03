Алтайский поэт и общественник Максим Федин может пойти в Госдуму от партии «Новые люди»

Фото предоставлено партией «Новые люди»

В Москве завершился очередной семинар от партии «Новые люди» — уже третий по счёту. Он собрал 120 участников со всей России.

Это активисты, которые раньше не занимались политикой, но воплощали социальные проекты в разных регионах. В столице они прошли обучение с ведущими политическими технологами и специалистами по медиа. Главная цель занятий — подготовить лидеров общественного мнения, которые в будущем смогут стать кандидатами в депутаты от партии «Новые люди».

В число участников семинара вошёл алтайский поэт и общественник Максим Федин. Он поднял проблему вырубки кедров на Алтае.

«Особенно лютуют лесорубы возле сёл Бийка и Курмач-Байгол, где проживает коренной малочисленный народ — челканцы, — рассказывает Максим Федин. — Очень приятно, что в партии «Новые люди» откликнулись на мой призыв защитить природу. Для меня это очень важно: слышать, что нужно людям, и доносить эти мысли и смыслы до того уровня, на котором принимаются решения. Думаю, этим и должен заниматься депутат», — говорит Максим Федин.

Политические эксперты отмечают, что стратегия Новых людей, связанная с привлечением региональных активистов и лидеров общественного мнения, может принести свои плоды. Именно люди «на местах» знают о реальной ситуации в своих городах, не оторваны жителей, с которыми постоянно находятся на связи. Особенно это касается тех представителей регионов, которые уже успешно занимаются социальными проектами, а теперь намерены масштабировать свою работу на всю Россию.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Подобный подход уже доказал свою эффективность в прошлом году, когда кандидаты от партии «Новые люди» прошли в четыре региональных парламента. На выборах в Новосибирское, Калужское, Рязанское и Костромское Заксобрания партия набрала 7-8 %. А на выборах в гордуму Томска и вовсе взяла 15%, обойдя некоторые парламентские партии.

В этом году партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ. При этом снова намерена сделать ставку не на шоуменов или «профессиональных» политиков, а на людей, известных своей волонтёрской, благотворительной и другой общественно полезной деятельностью.