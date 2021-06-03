Радио Юмор FM 89.2 поздравило детей с праздником вместе с ТРЦ Galaxy

Лето начинается с любимого всеми праздника — Дня защиты детей! А чем мы все любили заниматься на каникулах, пока не стали взрослыми? Рисовать на асфальте! Радиостанция решила вспомнить это замечательное время и устроить творческий конкурс для детей.

Маленькие художники превратили обычную серую площадку перед ТРЦ Galaxy в яркий фантастический мир! А победители — три самых старательных мастера — получили большие витаминные корзины.

Радио Юмор FM 89.2 поздравило детей с праздником вместе с ТРЦ Galaxy

Яркий праздник в Galaxy, весёлые конкурсы и подарки подарили гостям заряд отличного настроения, которого хватит до самой осени! А чтобы сохранить хорошее настроение летом и в любой другой сезон, слушайте радио Юмор FM 89.2.

Источник: altai.news