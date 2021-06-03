Когда в Барнаул все-таки привезут «собянинские» трамваи и почему возникли проблемы с доставкой

Негабаритный груз должны были доставить в течение 45 календарных дней с даты подписания контракта Фото: Олег УКЛАДОВ

Московские трамваи, которые Сергей Собянин подарил Барнаулу, до сих пор не доставили в краевую столицу. Как рассказал ИА "Банкфакс" подрядчик Максим Серебренников, у него с заказчиком (администрацией Барнаула) произошло недопонимание по части размера вагонов - они просто не влезли на подготовленные грузовые платформы. Вместо поиска компромисса, по словам подрядчика, чиновники хотят расторгнуть договор.

3 июня мэрия Барнаула дала официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации: в ближайшее время будет заключен новый контракт на доставку вагонов.

Эта история началась еще весной. 7 апреля комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула заключил муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке десяти трамвайных вагонов Tatra Т3SU. Это негабаритный груз, его должны были доставить в течение 45 календарных дней с даты подписания бумаг.

– Согласно условиям контракта цена включает в себя все расходы исполнителя, производимые им в процессе оказания услуг, в том числе: транспортные расходы, расходы по оформлению всех необходимых для осуществления перевозки документов, расходы по страхованию груза, средства механизации, погрузка, выгрузка, крепление груза и демонтаж/монтаж его отдельных элементов, изготовление схем размещения и крепления, изготовление ложементов, расходы на сопровождение груза, уплату всех налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, – добавили в горадминистрации.

В техничесокм задание говорилось, что вагон перевозят с демонтированным токоприемником и снятым крышевым оборудованием, которое находится закрепленным в салоне трамвая. Демонтаж был включен в цену контракта, его должны были самостоятельно провести специалисты.

– При проведении электронного конкурса Серебренников М.В. понизил цену контракта на оказание услуг по доставке трамвайных вагонов с 4 045 000 руб. до 2 912 400 руб. В целях экономии денежных средств исполнитель в нарушение требований технического задания решил осуществить перевозку крупногабаритного груза без получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства, – отметили в мэрии.

Когда выяснилось, что перевезти вагоны без оформления специального разрешения невозможно, исполнитель обращался в комитет с предложением демонтировать крышевое оборудование силами заказчика. Там несколько раз подчеркнули, что все работы, связанные с погрузкой, выгрузкой, креплением груза, демонтажем/монтажем его отдельных элементов уже включены в цену контракта. Все это исполнитель должен сделать самостоятельно.

Оснований для расторжения контракта по соглашению сторон не было, поэтому 19 мая комитет принял решение об одностороннем отказе. Причина в том, что исполнитель своевременно не приступил к исполнению контракта.

– Так как исполнитель допустил срыв срока доставки трамвайных вагонов из ГУП «Мосгортранс», ИП Серебреникову М.В направлено требование об уплате штрафа. После вступления в законную силу решения об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта комитет направит обращение в УФАС по Алтайскому краю о включении ИП Серебреникова в реестр недобросовестных поставщиков, – подчеркнули в горадминистрации.

Также в мэрии добавили, что после расторжения контракта повторно проведут электронный аукцион по определению исполнителя по доставке трамваев. Когда выберут победителя, трамваи привезут в Барнаул уже по новому контракту.

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Москвы Сергей Собянин пришли к согласию и столица выделит региону несколько трамваев.

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