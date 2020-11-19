Москва передала Барнаулу списанные трамваи

Барнаулу и Бийску достанется по пять вагонов Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Москвы Сергей Собянин пришли к согласию и столица выделит региону несколько трамваев.

По данным регионального министерства транспорта, речь идет о десяти вагонов. Они будут переданы на безвозмездной основе.

- ГУП «Мосгортранс» готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Татра Т3, которые планируется распределить между краевой столицей и наукоградом в равном количестве, - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, пять вагонов достанется Барнаулу и столько же Бийску. Технические специалисты от местных предприятий электротранспорта уже определены. В ближайшее время они отправятся в Москву для предварительного осмотра и отбора трамваев.

Затем следующий этап – технический осмотр и доставка вагонов. На линию они должны выйти в 2021 году.