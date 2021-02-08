«Победа» будет летать из Барнаула

По предварительным планам, полеты начнутся с 1 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания «Победа» расширяет свою летную программу. Пока идут переговоры о 12 направлениях, в том числе из Барнаула в Москву.

Авиакомпания «Победа» добилась расширения своей базы. Уже начиная с мая этого года она будет летать не только из Внуково, где базируется, но также из Шереметьево, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании OAG.

На сегодняшний день ведутся переговоры о весенне-летней навигации и 12 возможных маршрутах, которые «Победа» получит от «Аэрофлота» и будет обслуживать в рамках код-шеринга (совместной эксплуатации рейсов, - прим.ред.) с материнской авиакомпанией.

По предварительным данным, полеты будут выполняться по девяти внутренним и трем международным направлениям. Среди них Махачкала, Пермь, Сочи, Екатеринбург, Уфа, Стамбул, Анталья, Рига, Минеральные Воды и Барнаул.

Согласно планам «Победы» она откроет направление до столицы Алтайского края с 1 июля. Рейсы будут выполняться один раз в день. Для пассажиров подготовят самолеты Boeing 737–800 на 189 посадочных мест. Скорее всего, из Барнаула они будут прилетать как раз в Шереметьево, так как «Аэрофлот» доставляет жителей края именно туда.

Сколько именно будут стоить билеты на рейсы «Барнаул-Москва» и обратно, пока не известно. Так же пока не называется дата старта их продажи.

О том, что с «Победой» ведутся переговоры, в региональном минтрансе подтвердили еще в 2019 году. Однако тогда результата не было. Вместо того авиакомпания начала летать из Москвы в Горно-Алтайск и не прогадала. Направление оказалось востребованным. А так как предложение лоукостера оказалось выгоднее, некоторые пассажиры пользовались этим аэропортом, даже если летели в Барнаул.

Кроме того, зачастую жители Алтайского края пользуются услугами авиакомпании, но вылетают из новосибирского аэропорта Толмачево. Нередко ее предложения оказываются выгоднее в два раза. К примеру, сейчас цены на летние билеты в Москву начинаются от 4499 рублей в одну сторону. Это минимальный тариф, в который заложена только ручная кладь (36*30*27 см), а место в салоне назначается автоматически.

На обратный рейс из Москвы в Новосибирск в отдельные дни пока еще можно найти билеты дешевле – от 3999 рублей.

Из Барнаула же в Москву (и обратно) стоимость летних билетов на сегодня в среднем составляет от 15 тысяч рублей. И только лишь «Уральские авиалинии» готовы включить в эту стоимость багаж. Все остальные просят довольно существенную доплату.

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