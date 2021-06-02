Константин Хабенский: Я бы хотел, чтобы на мой спектакль не было билетов

Константин Хабенский Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялась долгожданная премьера спектакля «Интуиция», художественным руководителем которого выступил заслуженный артист РФ Константин Хабенский. После очередного прогона постановочная группа встретилась с журналистами и рассказала о том, как происходил процесс его создания.

- На мой взгляд, история сложилась, - говорит художественный руководитель спектакля, народный артист России Константин Хабенский. - Судя по зрителю в первый день, она вошла в сердца и в души барнаульцев. Я думаю, спектакль поедет по России. Сейчас пока наши планы – это немного отдохнуть, а далее – сделать подобный спектакль в Москве: по этой же пьесе, с этими же монологами, но, естественно, с другим составом. Здесь же, у замечательных актеров есть уникальный шанс показать свою работоспособность, свой талант в монологах этого спектакля. А потом дадим такую возможность и другим актерам.

Несмотря на некоторую критику, в целом постановочная группа довольна, но при этом будет продолжать вносить коррективы.

- Спектакль – это дело живое. Одни актеры успевают быстрее «вскочить» в содержание, другие чуть медленнее. Так что я считаю, что профессиональный театральный критик должен смотреть спектакль на премьере и спустя год, для того чтобы иметь представление о том жив ли спектакль, как он живет или премьера – это была лучшая пора этого спектакля. Это просто вопрос времени и набора содержания для замечательных актеров, - добавляет он.

Константин Хабенский Фото: Олег УКЛАДОВ

А вместе с тем автор пьесы Александр Цыпкин уже заинтриговал: в спектакле, скорее всего, появятся новые герои. Так что постановка в Барнауле и в Москве может кардинально отличаться.

- Новые актеры будут. Если вы не знаете, то на сайте tsypkin.com есть голосование, через которое можно понять, кому сочувствует российский человек. Я называю это самым искренним выбором в нашей стране, потому что в разных городах результат голосования разный. Соответственно, будут добавляться новые персонажи и новые истории, разные судьбы. Результаты совершенно разные: в Москве одно, в Петербурге – другое. Результат зависит даже от дня недели. В разных театрах по-разному, - говорит публицист.

Александр Цыпкин Фото: Олег УКЛАДОВ

Даже если посмотреть спектакли, которые увидел барнаульский зритель, то все они разные: сначала был генеральный прогон, затем, на основе извлеченных уроков были исключены какие-то моменты, а после того показа, непосредственно на премьере представлен другой промежуточный вариант. Так что, какой будет окончательная постановка – можно узнать только спустя много-много показов.

- 26 мая был совершенно другой спектакль, а сейчас мы пришли с репетиции и каждый день мы что-то доделываем и переделываем. Что-то убираем, где-то придумываем новое. Так что рекомендуем вам зайти еще раз и посмотреть спектакль, - добавляет режиссер-постановщик Данил Чащин.

Данил Чащин, Александр Цыпкин и Константин Хабенский Фото: Олег УКЛАДОВ

Правда, увидеть спектакль получится только осенью, так как текущий сезон подходит к концу. А повторно побывать на постановке в последние майские дни была исключена – барнаульцы буквально в считанные дни разобрали билеты, как горячие пирожки. Так что все показы прошли с аншлагом, а с учетом занятых приставных стульев – с пере аншлагом.

- И прекрасно, что нет билетов. Как говорит Олег Палыч (Табаков. – прим.ред.): «Зритель голосует рублем». Я бы очень хотел, чтобы на этот спектакль билетов никогда не было, - заявляет Хабенский.

По словам Данила Чащина, работать с труппой алтайского театра драмы было комфортно, но поначалу боязно – с одной стороны именитые худрук и автор пьесы, в другой – актеры, которые также очень переживают.

Николай Реутов, Данил Чащин, Александр Цыпкин и Константин Хабенский Фото: Олег УКЛАДОВ

- Артисты очень волновались, потому что чувствовали всю ответственность. Они очень включились в процесс работы. Когда у нас заканчивалась репетиция, у меня не умолкал WhatsApp. Мне присылали видео с репетиций, фотографии, костюмы… В общем, процесс шел и все это было с куражом! Мне очень понравилась труппа. Сильный коллектив, - признается режиссер.

Уже после основной премьеры он признался, что был поражен тем, как зрители приняли спектакль.

- Кажется, таких продолжительных аплодисментов в моей жизни еще не было, - говорит Чащин. - Спасибо, Барнаул! С премьерой «Интуиции» всех нас и со 100-летием Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина!

Кстати, теперь приятные воспоминания о Барнауле будут не только у него, но и непосредственно у Александра Цыпкина. Как выяснилось, здесь у него живут дальние родственники. Пока из-за большой занятости он не смог с ними увидеться, но обещал всенепременно сделать это.

Константин Хабенский Фото: Олег УКЛАДОВ

- У меня оказалась абсолютно кармическая история с Барнаулом: когда запустился наш проект, мне позвонила тетя и сказала, что у меня в Барнауле родственники. Вообще мои предки из Белоруссии. Когда туда пришла советская власть, то народ частично раскулачили. Сестру прабабушки вместе с семьей посадили в вагон и отправили в Казахстан, но по пути выкинули из вагона именно в Барнауле и они остались здесь. Так что старшее поколение до сих пор здесь. К сожалению, из-за ограничительных мер, они не смогли прийти на спектакль. Я тоже не хочу рисковать их здоровьем, так что в следующий раз обязательно побываю у них, - рассказал Цыпкин.

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