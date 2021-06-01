В лобовом столкновении на трассе погибла семья известного бийского тренера по каратэ

Погибший глава семьи Владимир Каташев (фото: сайт Бийской спортшколы №1)

Днем 31 мая в Ельцовском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибло пять человек. Из них четверо – члены семьи известного бийского тренера по каратэ Владимира Каташева и он сам. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Вчера Владимир Михайлович вместе со своей семьей: супругой Ириной, сыновьями Виталием (24 года) и Максимом (13 лет), а также дочерью Кариной (15 лет) возвращались из Таштагола с юбилея отца. Они уже преодолели большую часть пути, но до дома так и не добрались: в районе села Мартыново их автомобиль Nissan лоб в лоб столкнулся с Subaru – его водитель также погиб на месте происшествия. Выжила только 15-летняя Карина, которая сидела на заднем сиденье. Ее в тяжелом состоянии на реанемобиле отправили в бийскую центральную городскую больницу.

- Вся жизнь Владимира Каташева была посвящена спорту, а именно - единоборствам. Бывший десантник, в молодости он занимался боксом, рукопашным боем, каратэ. Уже как тренер, добился больших успехов, развивая такие виды спорта, как восточное боевое единоборство (дисциплина сетокан) и каратэ WKF, - пишет издание.

Его воспитанники становились призерами и победителями первенств России и Европы, Кубка России и других крупных турниров, удостаивались звания «Мастер спорта».

А в апреле этого года Владимир Каташев вместе со своими коллегами на первенстве России в Омске успешно прошел экзамен и аттестацию на звание «Судья Всероссийской категории».

По данным бийской спортшколы №1, где тренировал Владимир Михайлович, его стаж составляет почти 20 лет. У него высшее педагогическое образование, сам он является кандидатом в мастера спорта по каратэ. В этом году ему должно было исполниться всего 54 года.

- Каташев Владимир Михайлович был грамотным и талантливым руководителем. Не случайно его воспитанники являются неоднократными участниками, призерами и победителями соревнований городского, краевого, всероссийского уровней. Друзья, родственники и близкие люди запомнят Владимира Михайловича открытым и трудолюбивым человеком, преданным своему делу, - говорят в Управлении культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска.

Владимира Каташева и его близких похоронят в Таштаголе. Прощание состоится завтра, 2 июня, с 8.00 до 10 часов в Бийске, в спортклубе «Барс» (ул. Льнокомбинат, 22).

Что касается автомобильной аварии, то по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Место происшествия осмотрели следователи и следователи-криминалисты регионального следственного комитета. Кроме того, выезжал исполняющий обязанности прокурора Ельцовского района.

Расследование продолжается.

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