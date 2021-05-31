Пять человек погибли в лобовом столкновении на Алтае

ДТП в Ельцовском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В понедельник днем, 31 мая, в Ельцовском районе Алтайского края произошло второе за сегодняшний день лобовое столкновение со смертельным исходом. В этот раз погибли пять человек, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария пр изошла около 14 часов вблизи села Мартыново Ельцовского района (недалеко у поворота на Троицкий пруд). Предварительно было установлено, что на трассе столкнулись автомобили Nissan и Subaru.

- В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Subaru сгорел, в салоне обнаружено, предположительно, тело водителя. В автомобиле Nissan погибло четыре человека, один пассажир госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщают в полиции.

ДТП в Ельцовском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

По данным регионального главка МЧС России в автомобиле Nissan находились трое мужчин, две женщины с 15-летняя девочка – она единственная, кто выжил в данной аварии, но находится в тяжелом состоянии. Предположительно, она находилась на заднем сиденье и поэтому пострадала меньше остальных пассажиров.

- По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, реанимационная бригада транспортирует пострадавшую для оказания экстренной помощи в Бийскую центральную городскую больницу. Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о ДТП. Он поручил министру здравоохранения взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе правительства края.

В настоящее время сотрудники ГИБДД занимаются регулировкой движения в месте происшествия, а также устанавливают все обстоятельства ДТП и личности погибших. Кроме того, силами Главного управления МЧС России организована работа психологов на месте аварии. Работает «телефон доверия»: 8-(3852)-65-82-19.

Фото: источник КП

Продолжают работу 13 сотрудников оперативных служб и шесть единиц техники, из них от МЧС: девять человек и четыре единицы техники.

Напомним, за сегодняшний день это уже второе смертельное ДТП. Первое произошло около семи утра на втором километре автодороги К-04 «Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново» у поселка Казачий. По предварительной информации водитель автомобиля Mazda выехал на встречку и столкнулся со служебным автобусом Iveco, принадлежащий предприятию «Алтайхлеб». В аварии погиб водитель и два пассажира легковушки, а также пострадали 11 человек, находящихся в микроавтобусе.

Фото: источник КП

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