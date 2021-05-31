Как в Барнауле прошел вог-бал

Royal Vogue Bal в Барнауле 2021. Фото Александры Волковой.

Случилось! В минувшие выходные в Барнауле состоялся Royal Vogue Bal. Темой бала стали популярные фильмы и сериалы. Именно по их мотивам участники-танцоры делали свои костюмы.

- За время самоизоляции мы все просмотрели множество фильмов и сериалов. И вдруг пришла идея отразить это во время нашего бала. Интереснее и смешнее всего было придумывать детские категории. Остановились на мультиках «Винкс» и «Аладдин». И не зря, ведь дети были в шикарных костюмах. Хочется, чтобы взрослые брали с них пример, — говорит организатор Анна Казанина.

Royal Vogue Bal в Барнауле 2021. Фото Александры Волковой.

Для взрослых участников были следующие «номинации»: если ты девушка и выходишь показывать свою походку, нужно повторить легендарный образ Одри Хепбёрн из фильма «Завтрак у Тиффани». Начинающие танцоры должны были примерить наряд главной героини сериала «Ход королевы». Костюмы для каждой категории были прописаны.

Подготовка к балу шла на протяжении двух месяцев. В итоге зрителей ждало настоящее шоу. Все прошло на высшем уровне. Изюминкой вогерских выходных стали именитые судьи из Красноярска, Самары, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы.

Royal Vogue Bal в Барнауле 2021. Фото Александры Волковой.

- Мальчишки дали жару! Девчонки тоже большие молодцы. Особенно удивили детишки! Пришли в костюмах, которые были лучше, чем у взрослых, - отметила судья Royal vogue ball Анастасия Быковуша.

На следующий день после бала опытные танцоры давали мастер-классы по танцевальным и не танцевальным подстилям вога. Как сказали участники, это был сильный вогерский прокач.

- Атмосфера в Барнауле потрясающая. Самая лучшая и жаркая! Ребята здесь заряжены и с ними очень приятно работать. Мастер-класс прошел очень круто. Всю энергетику отдали обратно. Нет такого, что забрали и обратно не отдают. Все вернули и вдвойне, — подчеркнул судья Cherry kiki vogue ball Анатолий Выонг.

Royal Vogue Bal в Барнауле 2021. Фото Александры Волковой.

Вогерские выходные завершились эмоционально: общими фотографиями, объятиями, благодарностью организаторам, судьям и всем, кто создавал два дня настоящую атмосферу бала, моды и вога.

Справка КП

Вог — это манерный танец, где важна мода, ощущение и подача. Танец основывается на быстрых и жестких, но изящных движениях, эффектных падениях и акробатических элементах. В Барнауле с каждым годом растет количество танцоров данного стиля и добиваются успехов. Записаться на тренировки по вогу можно в любой школе танцев города. Стоимость занятия от 300 до 400 рублей.

Royal Vogue Bal в Барнауле 2021. Фото Александры Волковой.

Royal Vogue Bal в Барнауле 2021. Фото Александры Волковой.

Александра Волкова.