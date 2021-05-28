От -1 до +30 градусов и выше: каким будет конец мая и начало июня в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 29 мая по 2 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет прохладно, а затем станет по-летнему жарко. О причинах такой погоды в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

До 2 июня Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная и жаркая погода. При этом 29 и 30 мая региона будет в холодной части антициклона, поэтому местами ночью возможны заморозки до -1 градуса.

Однако уже с 30 мая температура воздуха начнет повышаться с каждым днем. В среднем в регионе прогнозируют около 30 градусов и выше, по ночам же будет +12…+18 градусов. В большинстве дней осадков не ожидается.

Подробный прогноз погоды с 29 по 31 мая в Алтайском крае

Суббота, 29 мая

Ночью в регионе будет +3...+8 градусов, местами заморозки 0...-1 градус. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, ночью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае +18...+23 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +4...+6 градусов. Без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +18...+20 градусов. Без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с.

Воскресенье, 30 мая

Ночью в регионе будет +7...+12 градусов, местами в предгорьях до +2 градусов, на почве местами по востоку возможны заморозки до 0...-1 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае +22...+27 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.

В краевой столице ночью прогнозируют +7...+9 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +22...+24 градуса. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Понедельник, 31 мая

Ночью в регионе будет +8...+13 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае +26...+31 градус. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +9...+11 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в Барнауле столбик термометра покажет +26...+28 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

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