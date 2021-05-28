В барнаульском микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Затон в связи с паводком ввели режим повышенной готовности. До достижения критической отметки уровня воды в Оби осталось всего 4 см, сообщает пресс-служба мэрии города.

– На 28 мая уровень воды в реке Обь составляет 556 сантиметров выше нуля водомерного поста. Критическая отметка для микрорайона Затон составляет 560 см, – добавили в мэрии.

В микрорайоне разворачивается оперативная группа КЧС И ПБ Центрального района , вводится круглосуточное дежурство руководящего состава в телефонном режиме, а также круглосуточно в Затоне при необходимости.

Уже провели подворовый обход, всего в Затоне живут 2287 человек. Определили 4 пункта для возможного временного размещения населения. На особом контроле с органами социальной защиты маломобильные категории населения – тяжелобольные, инвалиды, беременные и дети до года. Их планируют эвакуировать заранее - с их согласия, для этого подготовлен пункт временного размещение в школе №1, также возможно размещение у родственников и знакомых.

Сейчас в Затоне частично подтоплено 50 приусадебных участков, 4 участка дороги. При уровне 580 см выше уровня водомерного поста планируется установить водоналивную дамбу на улице Лоцманской. В Затоне дежурит спасательное подразделение, введено круглосуточное дежурство оперативной группы