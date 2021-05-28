В Алтайском крае задержали организаторов ячеек экстремистской организации

Запрещенная литература

В Барнауле и Рубцовске правоохранители задержали двух подозреваемых в организации ячеек запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом рассказал источник «Комсомольской правды» - Барнаул».

В четверг, 27 мая, у двух организаторов, а также у активных последователей запрещенной организации провели обыски. Всего они прошли по 20 адресам. Задержали двух человек, предполагаемых организаторов ячеек запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Одного из них взяли в Барнауле, а другого в Рубцовске, это люди в возрасте.

– Организаторы понимали, что действовали незаконно, поэтому принимали меры конспирации. В частности, они в основном вели свою деятельность в интернете, а не собиралось в очном формате, как раньше не проводили собрания и проповеди на квартирах. В большинстве случаев подозреваемые находили новых людей, а потом общались по видеосвязи, – отметил источник «Комсомольской правды - Барнаул».

Изъятые диски

Правоохранители изъяли запрещенную литературу, оборудование, технику и программное обеспечение. Возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Если докажут причастность задержанных к созданию ячеек на территории региона, то их будут судить уже по ч.1. ст 282 УК РФ , т.е. за организацию деятельности экстремистской организации.

Отметим, что решением Верховного Суда религиозная организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской и ликвидирована.

Телефон

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Алтайском крае сторонника украинской националистической организации, который планировал устроить теракт в Барнауле. Во время допроса задержанный признался , что сам связался с координаторами движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Куратор поручил молодому человеку провести разведку на местности и сфотографировать несколько объектов. После этого, по словам задержанного поступило задание “провести уничтожение объекта”. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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