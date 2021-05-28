Редких «забракованных» соколов выпустили на волю на Алтае

Соколиный выпускной (фото: Нина Логинова)

На днях в Сайлюгемском национальном парке состоялся необычный «выпускной»: на волю отправились потомки кош-агачских соколов-балобанов, специально выращенные в барнаульских питомниках редких птиц - «Алтай Фалькон» и Алтайского государственного университета.

- Эти птицы выращены в питомнике «Алтай Фалькон». 30 лет назад, когда он создавался, маточное поголовье было взято в Кош-Агачском районе, по разрешению, конечно. Так что теперь мы возвращаем долг природе: это потомки именно тех птиц из этой местности, - рассказывает представитель Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Нина Логинова.

Но конкретно эти особи не простые. Перед тем, как отправиться на волю, их специально «забраковали»: на наименее чувствительные места птиц – восковицу (у основания надклювья) и цевку (одна из костей ноги птиц) нанесли заметные татуировки «SOS» и «22». Так что в случае отлова можно будет, во-первых, установить к какому региону они относятся (по цифрам «22»), а во-вторых, птицы с надписями автоматически становятся неликвидом на черном рынке браконьеров (у мусульман татуировки не приветствуются), ведь соколы-балобаны, в частности, в арабских странах очень ценятся. Порой их стоимость доходит до трех миллионов рублей за одну особь. А с татуировками они не представляют никакого эстетического интереса. Зато какой плюс природе!

- За мастерами тату и процедурой следили орнитологи: ни один ценный балобан не пострадал – птицы практически не реагировали на манипуляции, - заверяют в Сайлюгемском парке.

Затем для подготовки пять балобанов поместили в специальный облеточный вольер питомника «Тайгун». Там с ними провели обучение по охоте на живую добычу. До одного из кластеров Сайлюгемского парка их доставляли в транспортировочных контейнерах. Их птицы покидали с явной неохотой. Возможно, им была непривычна свобода. Но все же они разлетелись обследовать местность. Теперь самое главное, чтобы они прижились и смогли найти себе пару, ведь главная цель всей этой миссии – восстановить редкий вид хищника в Республике Алтай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае редким соколам набили тату, чтобы от них отказались в арабских странах

Таким нехитрым способом, который никак не калечит птиц (для них он безболезнен), орнитологи хотели защитить их от браконьеров, ведь нередки случаи, когда соколов-балобанов отлавливают для дальнейшей перепродажи (подробнее)