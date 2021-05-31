Чему быть: застройщик рассказал о самых острых моментах проекта в Речпорту Барнаула

Фото Антона Губанова

Речной вокзал Барнаула в ближайшем будущем изменит свой облик. Старое здание речпорта, находящееся в предаварийном состоянии, снесут. А на его месте появится новый, современный, многофункциональный комплекс. Как он будет выглядеть пока что не известно, проект еще не готов. В настоящее время проводится экспертиза грунта. После ее готовности появится понимание, здание какой высотности можно построить на набережной Оби. Вопрос преобразования территории Речного вокзала вызвал бурную реакцию горожан. Чтобы избежать недомолвок, собственник участка, директор компании «СЕЛФ» Нодар Шония в интервью порталу «Толк» ответил на самые «больные» вопросы по поводу будущего проекта строительства.

Что имеем

В настоящее время по адресу пл. Баварина, 8 находится здание Речного вокзала. Построено оно было в 1985 году и в советское время являлось визитной карточной Барнаула. В связи с этим общественники приводят, казалось бы, довольно весомый контраргумент: «Речпорт – это памятник советской архитектуры, поэтому сносить его нельзя». Однако, как заверил во время недавнего круглого стола, посвященного теме застройки Речного вокзала замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Антон Воробьев, здание речпорта не наделено статусом объекта культурного наследия и не включено в соответствующий реестр. Поэтому никакого запрета на его снос нет.

Фото Антона Губанова

Да, Речной вокзал вызывает определённую ностальгию по советскому прошлому, но это не более, чем эмоции. В настоящее время здание практически не востребовано у горожан. Вспомните – как давно вы сами были внутри?

- Все помещения пустуют, потому что они не соответствуют современным требования. Неужели я, как бизнесмен, не сдавал бы их в аренду, если бы был спрос? - говорит владелец Нодар Шония.

Во время круглого стола руководитель компании «АрхИ Групп» Андрей Суртаев назвал Речной вокзал «позорным местом города». Спикер сослался на то, что территория здесь мертвая, в нынешнем состоянии людей не привлекает это место.

- Поэтому новое строительство здесь как нельзя кстати, - добавил Суртаев.

Есть и еще один аргумент за обновление Речного вокзала - по оценкам

экспертов здание находится в предаварийном состоянии. Поэтому вопрос о глобальной реконструкции этого места рано или поздно все равно встанет. И тут, объективности ради стоит отметить, что этому преобразованию лучше случится раньше.

Что происходит на Речном сейчас

Компания «СЕЛФ» во главе с Нодаром Шония купили территорию Речного вокзала (вместе со зданием порта) в декабре 2020 года у Кемеровской компании «Талтек». В настоящее время застройщик подготовил предварительную схему генерального плана участка и определяется с расположением зданий на нем. А тем временем с помощью буровой установки в разных точках территории речного вокзала берут пробы грунта с глубины от 50 до 80 метров.

- Чтобы завершить изучение грунта, нам в любом случае придётся демонтировать здание Речного вокзала. Для этого разрабатывается специальный проект. Мы должны соблюсти технику безопасности работ, - говорит Нодар Шония.

Фото Антона Губанова

Кстати, снос здания Речного вокзала будет, скорее всего, проводиться в два этапа. В течение лета уберут часть, где были зал ожидания, кабинеты и кассы. А после этого половину, где сейчас находится ресторан.

Все пробы грунта с территории Речного вокзала направляются на экспертизу в лабораторию МосДогГеоТреста (в России всего две организации, которые могут проводить подобные испытания). В ближайшее время специалисты изучат их и дадут заключение по несущей способности грунта. Только после этого проектировщики и архитекторы смогут подготовить эскиз нового комплекса на Речном вокзале.

- Я, находясь на рынке недвижимости, пока что не могу позволить себе сказать точно, каким будет здание. Это требует серьезной работы целой команды, которые проведут исследование. Важно не ошибиться, - прокомментировал Нодар Шония.

Что планируют построить

Как мы уже сказали, пока не готовы экспертизы, на этот вопрос нет точного ответа. Однако согласно предварительным планам и желаниям, застройщик хотел бы здесь видеть с одной офисный центр (с фитнес-клубом и бассейном), с другой – паркинг также с помещениями для бизнеса. Посередине площадки возможно появление двух жилых корпусов. Изюминкой может стать их прогулочная площадка, которую поднимут на кровлю стилобатной части, сама же стилобатная часть, будет иметь коммерческое наполнение (стилобат - основание, которое часто поднято на колоннах, оно объединяет несколько зданий комплекса, а пространство в нем используется для какой-либо функции: парковка, коммерческие помещения, обеспечивает пешеходную часть или проезд автомобилей – Прим. ред.).

- Сейчас мы проводим серьезные маркетинговые исследования, чтобы понять, что может быть на этой площадке, - говорит Нодар Шония. - Надо думать, что именно нужно горожанам, а для этого слушать и слышать их. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приходили сюда. Если их нет - беда.

Фото Антона Губанова

Смогут ли горожане посещать набережную

Однозначно, да. Согласно документам, «СЕЛФу» принадлежит участок (площадью 1,8 га) на территории Речного вокзала и площадка в районе офисного центра «Парус» (именно там запланировано новое строительство многофункционального здания). А вот участок вдоль Оби – это собственность Краймущества. Компания им пользуется на правах долгосрочной аренды. Этот договор был подписан еще с предыдущими собственниками, а Застройщику он перешел на правах покупателя основного участка. Согласно Генеральному плану развития Барнаула, этот участок отнесен к функциональной зоне транспортной инфраструктуры. Проще говоря, здесь может быть сделана дорога, паркинг, причал или другие объекты, так или иначе связанные с транспортом.

По словам застройщика, «СЕЛФ» обязуется создать полноценную набережную вдоль Речного вокзала и в идеале хочет ее соединить с тем участком за мостом, который уже есть. Но пока этот вопрос в проработке – сейчас эта неразграниченная территория участвует в конкурсе на благоустройство в 2022 году, который объявлен по федеральной программе «Комфортная городская среда». Поэтому итог решения по этому вопросу будет зависеть от симбиоза проектов города и застройщика.

Согласно предварительному генеральному плану участка, для горожан будет организовано пять входов на территорию набережной: два от троллейбусного кольца, один со стороны офисного центра "Парус" и три со стороны пл. Баварина.

Что станет с речпортом как таковым

Если здание Речпорта снесут, что в принципе будет с навигацией в Барнауле? Этот вопрос возникает у многих. Переживать по этому поводу не стоит. Еще при предыдущем владельце кассу из здания самого Речного вокзала перенесли на один из дебаркадеров. По словам генеральный директор Барнаульского речного порта Александра Крука, этого достаточно для функционирования пассажирского судоходства по Оби. Кроме того, в планах застройщика – возведение на территории нового павильона с кассой и залом ожидания.

- Размещение этого компактного здания мы уже обсуждаем с Барнаульским речным портом. Кроме того, уверены предприниматели, когда в набережную вдохнут новую жизнь и обустроят ее инфраструктуру, развитие получит частое малое судоходство – говорит застройщик.

Что будет с флорентийской мозаикой

Фото Антона Губанова

Внутри Речного вокзала на одной из стен зала ожидания находится мозаичное панно флорентийской мозаики «Труд и природа Алтая», которое было изготовлено мастерами Колыванского камнерезного завода. В отличие от самого здания это панно действительно представляет культурную ценность, поэтому его обязаны сохранить.

- Будущее этого панно мы обсудили с Министерством культуры Алтайского края. Решено, что его демонтируют и передадут городу. Скорее всего, мозаику можно будет увидеть в краевом художественном музее. Специалисты фрагменты мозайки, пронумеруют и перевезут на новое место. То есть да, флорентийская мозаика сохранится и останется достоянием горожан, - говорит Нодар Шония.

Из первых уст

Все будет достойно, если не бить по рукам

Нодар Шония:

- Я абсолютно разные объекты строю: социальные, линейные, жилые точечные и целые кварталы. Я всегда стремлюсь предложить архитектурно интересные решения и мне самому интересно наблюдать, за особенными проектами коллег в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге. Мы можем построить здание на Речном так же достойно, если по рукам не будут бить. Только при этом условии мы реализуем интересный и многофункциональный проект.