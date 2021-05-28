На Алтае мужчина укусил полицейского и получил срок

У пострадавшего сотрудника осталась на руке ссадина. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 29-летний мужчина, недовольный решением суда, решил выплеснуть злость на полицейском и укусил его за руку. Инцидент произошел в мае 2020 года в Горно-Алтайске.

20 мая был назначено судебное заседание, где рассматривалось дело о краже. По всей видимости, злоумышленника не удовлетворило вынесенное решение. Сев в автозак, он начал испытывать терпение сотрудников полиции.

– Выражая свое несогласие, он стал заниматься членовредительством, нанося себе повреждения. Сотрудники полиции стали пресекать его действия. В ответ он укусил полицейского за руку и не отпускал, – рассказали «КП» в республиканском Следкоме.

Он не разжимал челюсть, пока его не оттащил другой полицейский. У пострадавшего сотрудника осталась на руке ссадина – рана не большая, но, тем не менее, действия осужденного попали под статью – 318 УК РФ – «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В очередном суде мужчина вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме. Вместе с наказанием за кражу злоумышленнику в совокупности присудили два года лишения свободы в колонии строгого режима.

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