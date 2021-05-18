В Алтайском заповеднике впервые сняли очень милое видео семьи бобров

Ученые отмечают, что съемка бобров автоматическими фотокамерами считается непростой. Установка камеры - С. Кульбацкая

В Алтайском заповеднике впервые сняли на видео бобров. На кадрах с видеорегистратора, который установила госинспектор Светлана Кульбацкая, несколько особей готовят себе корм, отгрызая ветви ивы и утаскивая их ближе к жилищу, сказано на сайте заповедника.

Редкие кадры

Также сотрудники сфотографировали бобра на кордоне Байгазан. В этом ролике животное плавало днем, вдали от поселения и выбиралось на прибрежные камни. Бобра нисколько не смущало присутствие сотрудника заповедника Игоря Светлояра. Возможно, это была молодая особь.

Как рассказал Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, следы жизнедеятельности бобров отмечали на разных участках заповедника с конца 80-х годов. С 2019 года сотрудниками научного отдела решено наладить наблюдения за бобрами с помощью фотоловушек. Правда, долгое время получить фото и видео не удавалось.

У Телецкого озера очень большие сезонные перепады уреза воды, что не способствует возникновению постоянных жилищ по его побережью. Наиболее благоприятны для них устья малых рек и широкие долины более крупных притоков озера.

Ученые отмечают, что съемка бобров автоматическими фотокамерами считается непростой из-за низкой теплопроводности их меха. Фотоловушки, оснащенные тепловыми датчиками улавливают их только с близкого расстояния. При съемке близких объектов в ночное время камера нередко засвечивает их вспышкой, не давая четкого изображения.

Новые места обитания

– На территории Алтайского заповедника, в настоящее время, речной бобр – малочисленный вид. Работы по восстановлению численности бобров на Алтае были начаты в Советский период. С 1952 по 1966 годы в реки Алтайского края были выпущены 128 особей, что способствовало проникновению бобров и на территорию Горного Алтая, – отметили сотрудники заповедника.

Бобор. Фото: Ю. Светлояр

Бобры медленно расселялись по Прителецкой части и с 2000 годов стали постоянно регистрироваться на территории заповедника. Информацию, поступающую от госинспекторов, заносили в Летопись природы.

За последние десятилетия животные освоили удобные местообитания по акватории Телецкого озера, особенно по его притокам, рекам: Камга, Кыга. Кроме того, бобры продолжают расселяться по бассейну озера, реки Чулышман.

Бобр. Установка камеры - С. Кульбацкая

– Организация фотонаблюдения за бобрами позволит получать не только интересные фото этих зверей, но и отслеживать состояние и структуру бобровых семей, их поведение и образ жизни в достаточно необычных для вида горных условиях,– добавил Юрий Калинкин.

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