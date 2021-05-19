Члены международной федерации гребли: Канал в Барнауле – один из лучших в мире

Члены ICF в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне старта II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле члены Международной федерации каноэ (ICF) провели заключительную ревизию гребного канала и сообщили о его 100%-й готовности.

Обещали привезти соревнования

- Когда мы прибыли в Барнаул, то были приятно удивлены профессиональной организацией приема уже в аэропорту. Для спортсменов очень важно, как их встретят, где разместят, как накормят. Здесь же все это организовано на очень высоком уровне. Многие из вас, наверное, помнят, как три года назад я обещал, что мы вернемся сюда, в Барнаул, с крупнейшими соревнованиями. Так и получилось. Здесь и сейчас происходят последние перед Олимпийскими играми в Токио соревнования. Именно в Барнауле будут разыграны последние квоты. Эти соревнования очень важны. В ближайшие дни весь спортивный мир будет следить за трансляциями из Барнаула, - говорит Томас Конецко, Вице-президент Международной федерации каноэ (ICF).

Члены ICF в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Все без исключения представители делегации отметили, что последние три года гребной канал Барнаула действительно сильно преобразился и теперь он даже может принимать чемпионат мира и Олимпийские игры.

- Сейчас он на все 100% готов к проведению соревнований. Конечно, у него есть некоторые отличия от других мировых каналов, но это мелочи, главное, что он может принимать турниры мирового уровня. Приятно отметить, что в Барнауле уже сделали так много, причем в других городах даже приступить к реализации не могут, - добавляет Николай Мордвин, заместитель генерального секретаря Всероссийской федерации гребли, заместитель главного судьи на II этапе Кубка мира по гребле.

По словам генерального секретаря Международной федерации каноэ Саймона Тоулсона, до этого он был в Барнауле во время Кубка чемпионов в 2018 году. И уже тогда гребной канал и организация в целом его впечатлили. Единственное, чего в то время формально не хватало – по международным стандартам канал должен быть обводной. Теперь же проблем с этим нет. Выходи, да греби.

- На сегодня ваша площадка, если не самая, то одна из самых лучших в мире. У каждого канала есть какие-то свои особенности, но это не значит, что есть минусы, просто здесь так, - подтверждает Мартин Маринов, технический директор ICF.

Члены ICF в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Большинство российских сборников уже со своей задачей справились, так что они как раз будут выступать именно на Кубке, а вот за олимпийские лицензии поборются только трое.

- Задача для российских спортсменов на второй этап Кубка мира – добрать олимпийские лицензии в каноэ-одиночке у мужчин на тысячи метров. На этой дистанции будет соревноваться Илья Штокалов. На первом этапе в Сегеде он выступил неоднозначно, но мы решили дать ему еще один шанс. Кроме того, за лицензии поборются две девушки: Наталья Подольская и Светлана Черниговская, - добавляет Николай Мордвин.

Всего же за место на пьедестале почета поборются более 300 спортсменов со всего мира. Добраться в Барнаул не смогли только единицы: кто-то уже отобрался на Олимпийские игры, а кто-то не прилетел из-за пандемии – слишком долгий и неудобный перелет, либо полный локдаун.

- Обычно мы организуем Кубки мира в новых местах на следующий год после Олимпиады, но пандемия внесла свои коррективы и не все те спортсмены, которые хотели бы приехать сюда и принять участие в соревнованиях смогли это сделать, - добавляет Конецко.

Богатое наследие

Уже находясь здесь, в Барнауле, представители Международной федерации гребли придумали, как сделать так, чтобы подобные нашему турниры могли проводиться в самых отдаленных уголках планеты – необходимо обязать организаторов предоставлять спортсменам лодки – это снимет с них необходимость перевозить оборудование. Что, во-первых, долго и дорого, а во-вторых, неудобно, да и лодки сильно портятся.

Да, безусловно, это тоже не самый дешевый вариант, но Барнаулу в этом плане повезло – лодки были закуплены на средства Фонда поддержки олимпийцев России и часть из них после Кубка остается в Алтайском крае. На них будут готовиться юные спортсмены. Так что это достойное наследие.

Члены ICF в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, Николай Мордвин считает, что с нашими нынешними возможностями, можно развивать много новых направлений гребли:

- Есть такие дисциплины, как гребля на лодках класса «дракон». Территорию гребного канала после соревнований Кубка мира можно использовать для соревнований на таких лодках, для соревнований корпоративного характера, чтобы привлекать дополнительные средства в регион, а также на содержание и поддержание объекта в нынешнем состоянии. Сейчас пользуется популярностью в мире и особенно в России, так называемая гребля стоя на сапах (SUP-серфинг. – прим.ред.). Ее также можно развивать здесь, тем боле, что сапы на канале уже есть. Также можно развивать парагреблю. В любом регионе есть люди с ограниченными возможностями здоровья. А в нашем виде спорта – параканоэ – это официальный олимпийский вид. Так что можно было бы пригласить таких людей заниматься, - добавил он.

Помимо этого, Томас Конецко по секрету признался, что если для сборной его страны (Германии. Прим.ред.) все сложится хорошо и она отберется на Олимпиаду в Токио, то они уже рассматривают Барнаул, как базу для подготовки к играм. А вот российская команда, увы, скорее всего, выберет базу в Приморье – она максимально приближена к Японии и нет разницы во времени и климате.

Наш, сибирский климат, по словам Мартина Маринова, очень даже подходит для проведения соревнований, и даже резкая смена часовых поясов для тех спортсменов, которые прибыли с первого этапа Кубка мира из Сегеда, не должна сильно отразиться на их состоянии:

Члены ICF в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Они привыкли уже к таким перемещениям. А вообще, самая комфортная погода для гонок – 20-22 градуса тепла и без бокового ветра, потому что тогда появляются волны и спортсмены выступают в неравных условиях. Мне же за карьеру приходилось выступать при разной погоде, самый минимум был +2 градуса, так что мороз – это не страшно. Многие спортсмены думали, что у вас в Сибири здесь очень холодно и удивились, когда прилетели в +30, - говорит технический директор ICF.

Отметим, трансляции из Барнаула будут показывать 72 страны, в том числе краевая столица засветится олимпийском канале NBC. Соревнования начнутся уже завтра, 20 мая, в 10.00.

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